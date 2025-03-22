الداخلية التركية: اعتقال 343 شخصا في احتجاجات ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الداخلية التركية يوم السبت إن السلطات اعتقلت 343 شخصا خلال احتجاجات ليل الجمعة في عدة مدن ضد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأضافت الوزارة في بيان أن المظاهرات اندلعت في أكثر من 12 مدينة، بما في ذلك إسطنبول أكبر مدن تركيا والعاصمة أنقرة.

وأضافت أن الهدف من الاعتقالات منع “الإخلال بالنظام العام”، وحذرت من أن السلطات لن تتسامح مع “الفوضى والاستفزاز”.

يخرج عشرات الآلاف من الأتراك إلى الشوارع في احتجاجات تتسم بالسلمية في الغالب منذ يوم الأربعاء، عندما اعتقل إمام أوغلو على خلفية تهم مثل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية. وهو المنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، ويتقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.

وأدان حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه رئيس البلدية وحزب المعارضة الرئيسي، هذه الخطوة ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية وحث أنصاره على التظاهر بشكل قانوني.