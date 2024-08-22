الدبابات الإسرائيلية تتوغل في غزة وبايدن يحث على التوصل لاتفاق

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – توغلت القوات الإسرائيلية أكثر في مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة حيث تقاتل مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقال مسؤولو الصحة الفلسطينيون يوم الخميس إن ضربات إسرائيلية قتلت 27 شخصا على الأقل في أنحاء القطاع.

وقال البيت الأبيض إن التصعيد الجديد يأتي بعد ساعات من ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وتدور المحادثات المتقطعة بشأن وقف إطلاق النار منذ أشهر حول القضايا ذاتها مع تشبث كل من إسرائيل وحماس بمطالبه.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إن غارة على منزل في بلدة بيت لاهيا بشمال القطاع قتلت 11 شخصا بينهم أطفال ونساء، وبعض جثثهم احترقت.

وذكر مسعفون أن غارة أخرى قتلت ستة أشخاص، بينهم صحفي محلي، في منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة. كما قُتل خمسة آخرون في ضربات منفصلة في الجنوب.

وأعلن مسؤولو صحة بالقطاع في وقت لاحق من يوم الخميس مقتل خمسة فلسطينيين وإصابة عدد آخر في ضربة جوية إسرائيلية بالقرب من ساحة في خان يونس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته كثفت عملياتها في دير البلح وسط غزة وفي خان يونس جنوب القطاع، إذ دمرت عشرات المنشآت العسكرية وحددت مواقع صواريخ وقتلت مسلحين خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وأضاف أن قواته قتلت 50 مسلحا في منطقة رفح الواقعة أقصى جنوب القطاع يوم الأربعاء.

فيما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن مقاتليها نصبوا كمينا لجنود إسرائيليين في رفح فقتلوا وأصابوا عددا منهم.

وجاءت المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء بعد جولة سريعة في منطقة الشرق الأوسط لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتهت يوم الثلاثاء دون انفراجة في الحرب الدائرة منذ 10 أشهر.

وتسعى حماس إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في القطاع مقابل الإفراج عن العديد من الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل. وتتهم الحركة إسرائيل والولايات المتحدة بالمسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق.

ويقول نتنياهو إن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على حماس وإن وقف إطلاق النار سيكون مؤقتا فحسب لإتمام تبادل الرهائن والسجناء ما دامت الجماعة المسلحة تمثل تهديدا. ونفى عرقلته التوصل لاتفاق.