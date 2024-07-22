الدبابات الإسرائيلية تعود إلى خان يونس ومقتل 70 فلسطينيا بعد أمر إخلاء

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من نضال المغربي وآري رابينوفيتش وحاتم خالد

القاهرة/القدس/غزة (رويترز) – قال مسعفون في غزة يوم الاثنين إن إسرائيل أعادت دباباتها إلى منطقة خان يونس وقتلت 70 فلسطينيا على الأقل في قصف، وذلك بعد إصدار أوامر جديدة بإخلاء بعض الأحياء بسبب ما وصفته بتجدد الهجمات من هذه المناطق.

وأضاف المسعفون أن الفلسطينيين قُتلوا في قصف إسرائيلي بالدبابات لبلدة بني سهيلا وغيرها من البلدات الواقعة بشرق خان يونس وأن المنطقة تعرضت كذلك للقصف الجوي.

وذكر سكان المنطقة المكتظة بالبناء في جنوب غزة أن الدبابات تقدمت لأكثر من كيلومترين داخل بني سهيلا مما أجبر السكان على الفرار وسط إطلاق النيران.

وقال أحد السكان لرويترز عبر تطبيق للتراسل بعد أن عرّف نفسه باسم أبو خالد فقط “الوضع زي يوم القيامة… الناس بتهرب تحت النار، وكتير فيه ناس موتى وجرحى في الشوارع”.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عددا من النساء والأطفال من بين القتلى. وأضافت أن ما لا يقل عن 200 آخرين أصيبوا بالنيران الإسرائيلية. ولا تفرق الوزارة في إحصائها لعدد القتلى بين المسلحين والمدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن أوامر الإخلاء الصادرة للسكان في شرق خان يونس جاءت بناء على معلومات استخباراتية تشير إلى أن مسلحين كانوا يطلقون الصواريخ من تلك المناطق وأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحاول إعادة تجميع صفوفها هناك.

وأضاف البيان “منذ صباح اليوم، قصفت قوات المدفعية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وجيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من 30 موقعا للبنية التحتية للإرهاب في خان يونس، بما في ذلك المنطقة التي انطلق منها صاروخ باتجاه نيريم في جنوب إسرائيل في وقت سابق اليوم”.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن نحو 400 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق المستهدفة وإن عشرات الأسر بدأت مغادرة منازلها. وأضافوا أن العائلات لم تُمنح وقتا للمغادرة قبل بدء الضربات الإسرائيلية.

وفرت الأسر ومعها بعض متاعها مستقلة عربات تجرها حمير أو سيرا على الأقدام.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن اثنتين من عياداته الواقعة في شرق خان يونس خرجتا عن الخدمة بسبب الهجوم الإسرائيلي الجديد.

وأعلن “خروج عيادتي معن وبني سهيلا التابعتين للجمعية عن الخدمة بسبب وقوعهما في مناطق شرق خان يونس التي أخطرها الاحتلال بالإخلاء”.

ووقف البعض أمام مشرحة مستشفى ناصر لوداع أقاربهم القتلى قبل دفنهم.

وقال أحمد سمور، الذي فقد عددا من أقربائه في القصف الإسرائيلي لشرق خان يونس، “احنا تعبنا. احنا تعبنا في غزة. كل يوم بنطلع ولادنا شهداء. كل يوم.. كل حين. هاي دم شهداء.. أولادنا. لسه ما نشفش…”.

وأضاف “محدش قال نخلي… أربعة طوابق منزلة على المواطنين… اللي بيطولوه بيجيبوه على الثلاجة (المشرحة)”.

وفي مدينة دير البلح القريبة حيث يلوذ مئات الآلاف من الفلسطينيين، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الذي تديره حركة حماس أن صحفيا قُتل وأُصيب شخصان آخران في غارة جوية إسرائيلية على خيمة يستخدمها صحفيون فلسطينيون داخل مستشفى الأقصى.

وأضاف المكتب أن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قُتلوا في الهجوم الإسرائيلي على القطاع وصل حتى الآن إلى 163.