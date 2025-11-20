الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل أربعة أشخاص في غارات إسرائيلية الخميس

أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس مقتل أربعة أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على جنوب القطاع فجرا، غداة سقوط 27 قتيلا في سلسلة ضربات الأربعاء.

وقال الجهاز في بيان “انتشال 3 شهداء و15 إصابة من عائلتي أبو سبت وسهمود إثر قصف الاحتلال منزلا سكنيا في منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس” حوالى الساعة الرابعة فجرا (02,00 ت غ).

وأفاد في بيان لاحق بـ “استشهاد المواطن أحمد طلال قبلان في قصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس”.

وأكد مجمع ناصر الطبي استقبال جثث القتلى الأربعة، مشيرا الى أن من بينهم طفلة عمرها عام واحد.

وقال الجيش الإسرائيلي ردا على استفسار لوكالة فرانس برس، إنه “على علم بغارة شرق الخط الأصفر (خط الانسحاب داخل غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار) والتي نفذت لتفكيك بنى تحتيه إرهابية”، مشيرا الى أنه “ليس على علم بوقوع خسائر بشرية”.

وأكد أن الغارة “جزء من العمليات الاعتيادية للجيش شرق الخط لأصفر”.

بدوره، أكد مصدر في وزارة الداخلية التابعة لحماس عدم وقوع غارات بعد الخامسة (03,00 ت غ)، لكن مع تواصل القصف المدفعي على منطقة خان يونس.

ويسري في غزة منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبرم بناء على خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن الدولة العبرية شنّت منذ ذلك الحين، ضربات عدة على أنحاء مختلفة من القطاع، أسفرت عن مقتل 312 فلسطينيا بحسب أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.

وأعلن الدفاع المدني مقتل 27 شخصا في غارات الأربعاء، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا لحماس بعدما فتح مسلحون النار تجاه منطقة كانت قواته تعمل فيها بجنوب القطاع.

وتعليقا على الغارات، قال المتحدث باسم حماس في غزة حازم قاسم لفرانس برس إن “الاحتلال (ارتكب) خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة باستهدافه المدنيين وقتله” فلسطينيين “معظمهم من الأطفال والنساء”.

وتابع “هذا الخرق يستدعي تحركا جديا وفعالا من الوسطاء للضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار”، معتبرا أن إسرائيل تتعامل “مع جهود الوسطاء في هذا الشأن باستخفاف صارخ”.

واندلعت الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عقب هجوم لحماس على جنوب إسرائيل. وتسببت بدمار هائل في القطاع المحاصر، وأزمة انسانية وصلت الى حد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطقه.

واعتمد مجلس الأمن الدولي الاثنين قرارا يؤيد خطة ترامب. لكن حماس التي استُبعدت من أي دور في حكم القطاع وترفض نزع سلاحها، نددت بنص “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق” الفلسطينيين.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1221 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

في المقابل أسفرت عمليات القصف الجوي والبري الإسرائيلية ردا على هجوم حماس عن مقتل ما لا يقل عن 69546 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

