الدفاع المدني في غزة يعلن مقتل 20 شخصا جراء انقلاب شاحنة مساعدات

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أعلن الدفاع المدني في غزة أن 20 فلسطينيا قتلوا قرابة منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء جراء انقلاب شاحنة مساعدات غذائية قرب مخيم النصيرات في وسط القطاع المحاصر.

وأفاد المتحدث باسم الجهاز محمود بصل وكالة فرانس برس الأربعاء بسقوط “20 شهيدا… وعشرات الإصابات قرابة منتصف الليلة الماضية في حادثة انقلاب شاحنة كانت تحمل مساعدات مقابل مخيم النصيرات”، موضحا أنها انقلبت “بينما كان مئات المواطنين من منتظري المساعدات” متجمعين حولها.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في بيان القوات الاسرائيلية المسؤولية عن انقلاب الشاحنة التي “أجبرها الاحتلال على الدخول عبر طرق غير آمنة، سبق أن تعرّضت للقصف ولم تُؤهَّل للمرور”.

وأضاف “رغم السماح المحدود بإدخال بعض الشاحنات مؤخراً، فإن الاحتلال يتعمّد منع تأمين هذه الشاحنات ويمنع تسهيل وصولها لمستحقيها، بل يُجبر السائقين على سلك مسارات مكتظة بالمدنيين الجائعين الذين ينتظرون منذ أسابيع أبسط مقومات الحياة”.

وأشار الى أن ذلك “يؤدي إلى مهاجمة تلك الشاحنات وانتزاع محتوياتها”.

وفي رده على سؤال لفرانس برس، قال الجيش الاسرائيلي إنه بصدد التحقق من هذه المعلومات.

بور-غلب/ريم/كام