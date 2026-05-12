الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم أسفر عن مقتل جنديين بالجيش السوري

دمشق 12 مايو أيار (رويترز) – أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء مسؤوليته عن هجوم وقع في شرق سوريا وأسفر عن مقتل جنديين من الجيش السوري في أول عملية ينفذها التنظيم المتشدد ضد الحكومة السورية وتسفر عن قتلى منذ فبراير شباط.

ويشير الهجوم الذي وقع أمس الاثنين في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد إلى استمرار التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في وقت يسعى فيه الرئيس أحمد الشرع إلى تعزيز سيطرة الحكومة على البلاد بعد ما يقرب من عام ونصف العام من الإطاحة ببشار الأسد.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس أن جنديين من الجيش السوري قتلا وأصيب آخرون في هجوم شنه مجهولون على حافلة في ريف الحسكة.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان مقتضب نشرته وكالة أعماق التابعة له إن مقاتليه قتلوا وجرحوا ستة من “الجيش السوري المرتد” خلال كمين في المنطقة نفسها.

وسيطر التنظيم على حوالي ربع مساحة سوريا أو أكثر في ذروة قوته خلال الحرب الأهلية السورية قبل عشر سنوات، وذلك قبل طرده من الأراضي السورية من قبل تحالف تقوده الولايات المتحدة وجهات أخرى.

وخاض الشرع معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية عندما كان زعيما لجمعة جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال الحرب الأهلية. وقطع الشرع علاقاته بتنظيم القاعدة في 2016.

وانضمت الحكومة السورية بقيادة الشرع العام الماضي إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في فبراير شباط عن مرحلة جديدة من العمليات التي تستهدف حكومة الشرع، وشن سلسلة من الهجمات، بما في ذلك هجوم أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة السورية قرب مدينة الرقة.

(تغطية صحفية فراس دالاتي وأحمد الإمام – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )