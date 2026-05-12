The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم أسفر عن مقتل جنديين بالجيش السوري

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دمشق 12 مايو أيار (رويترز) – أعلن تنظيم الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء مسؤوليته عن هجوم وقع في شرق سوريا وأسفر عن مقتل جنديين من الجيش السوري في أول عملية ينفذها التنظيم المتشدد ضد الحكومة السورية وتسفر عن قتلى منذ فبراير شباط.

ويشير الهجوم الذي وقع أمس الاثنين في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد إلى استمرار التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في وقت يسعى فيه الرئيس أحمد الشرع إلى تعزيز سيطرة الحكومة على البلاد بعد ما يقرب من عام ونصف العام من الإطاحة ببشار الأسد.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس أن جنديين من الجيش السوري قتلا وأصيب آخرون في هجوم شنه مجهولون على حافلة في ريف الحسكة.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان مقتضب نشرته وكالة أعماق التابعة له إن مقاتليه قتلوا وجرحوا ستة من “الجيش السوري المرتد” خلال كمين في المنطقة نفسها.

وسيطر التنظيم على حوالي ربع مساحة سوريا أو أكثر في ذروة قوته خلال الحرب الأهلية السورية قبل عشر سنوات، وذلك قبل طرده من الأراضي السورية من قبل تحالف تقوده الولايات المتحدة وجهات أخرى.

وخاض الشرع معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية عندما كان زعيما لجمعة جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال الحرب الأهلية. وقطع الشرع علاقاته بتنظيم القاعدة في 2016.

وانضمت الحكومة السورية بقيادة الشرع العام الماضي إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في فبراير شباط عن مرحلة جديدة من العمليات التي تستهدف حكومة الشرع، وشن سلسلة من الهجمات، بما في ذلك هجوم أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الأمن التابعين للحكومة السورية قرب مدينة الرقة.

(تغطية صحفية فراس دالاتي وأحمد الإمام – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية