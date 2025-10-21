الذهب يسجل أسرع تراجع منذ سنوات غداة بلوغ سعره مستويات قياسية

شهد سعر الذهب انخفاضا حادا الثلاثاء بنسبة تخطت 5%، في ما يربطه خبراء بجني الأرباح لدى المستثمرين بعد بلوغه مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة وصلت إلى ذروتها الاثنين.

قرابة الساعة 15,30 ت غ، انخفض سعر الذهب بنسبة 5,16% ليصل إلى 4131 دولارا و40 سنتا للأونصة (31,1 غراما).

ويعود آخر الانخفاضات التي تجاوزت 5% للمعدن الأصفر الذي يشكل في العادة ملاذا آمنا للمستثمرين، إلى الأشهر الأولى من جائحة كوفيد عام 2020.

وفي أعقاب ذلك، تراجعت الفضة، وهي أصل احتياطي آخر، بنسبة 6,82% لتسجل 48,8670 دولارا للأونصة.

وقال رئيس “المكتب الوطني للذهب” لوران شوارتز لوكالة فرانس برس إن “سعر الذهب يشهد حاليا جني أرباح بعد الارتفاعات الأخيرة”.

وانخفض الذهب في أدنى مستوى له خلال الجلسة بنسبة 6,3% ليصل إلى 4082,03 دولارا، في أعلى نسبة تراجع منذ نيسان/أبريل 2013 حين انخفضت أسعاره بسبب تباطؤ غير متوقع في النمو الصيني آنذاك، وفق بلومبرغ.

وقال المحلل في “سيتي إندكس” فؤاد رزاق زادة لفرانس برس إن “الانخفاض كان حتميا” بفعل “تضافر عوامل عدة” في بداية الأسبوع.

وتحدث في هذا الإطار عن “الآمال بتمديد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانتعاش الدولار الأميركي، والاتجاه الإيجابي بشكل عام على المخاطرة”.

يمثل هذا الانخفاض انقلابا سريعا للمنحى المسجل في الأسابيع الأخيرة التي بلغ خلالها الذهب أسعارا قياسية متتالية. وقد وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد الاثنين بلغ 4381,52 دولارا للأونصة، في ارتفاع يناهز 67% منذ بداية العام تسارعت وتيرته خلال الشهرين الماضيين.

أدى الشلل الحكومي الأميركي والحرب التجارية التي شنها دونالد ترامب والمخاطر الجيوسياسية إلى زيادة إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر، وسط تراجع الثقة في الدولار.

كما ساهم احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في رفع سعر الذهب في الأشهر الأخيرة.

