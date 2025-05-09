الرئيس الإماراتي ونظيره الأذربيجاني يبحثان هاتفيا في علاقات البلدين

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال اتصال هاتفي في علاقات التعاون بين البلدين، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الخميس أنّ الرئيسين بحثا في “إمكانيات تنمية (العلاقات) خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات التي تتسق مع أولويات التنمية وتوفر مزيداً من فرص التعاون والعمل المشترك البناء”.

وأشارت إلى أنهما تطرقا إلى “عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

هت