The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الرئيس الإماراتي ونظيره التركي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التطورات الإقليمية خصوصا الأزمة في قطاع غزة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ الزعيمين بحثا خلال الاتصال “عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المبذولة بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة”، وأكدا “ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في القطاع ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية ودون عوائق لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانه”.

وشدد الجانبان على أهمية الدفع بخطى حثيثة نحو مسار السلام الدائم والعادل الذي يقوم على أساس “حل الدولتين” كونه السبيل لتحقيق استقرار المنطقة وأمنها وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوبها.

كما بحثا “العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية