الرئيس الإماراتي ونظيره التركي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان التطورات الإقليمية خصوصا الأزمة في قطاع غزة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة مساء الإثنين أنّ الزعيمين بحثا خلال الاتصال “عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الجهود المبذولة بشأن معالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة”، وأكدا “ضرورة المحافظة على وقف إطلاق النار في القطاع ومواصلة تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية بكميات كافية ودون عوائق لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكانه”.
وشدد الجانبان على أهمية الدفع بخطى حثيثة نحو مسار السلام الدائم والعادل الذي يقوم على أساس “حل الدولتين” كونه السبيل لتحقيق استقرار المنطقة وأمنها وبناء مستقبل أفضل لجميع شعوبها.
كما بحثا “العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين”.