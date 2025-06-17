الرئيس الإماراتي ونظيره التركي يشددان في اتصال هاتفي على ضرورة حل الخلافات بالدبلوماسية

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره التركي رجب طيب إردوغان القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الاستهداف العسكري الإسرائيلي لإيران على أمن واستقرار المنطقة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أنّ الرئيسين “استعرضا خلال الاتصال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية على أمن المنطقة واستقرارها”.

وأكّدا “ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد والعودة إلى الحوار وحل جميع الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيدا من الأزمات وبما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين”.

كما أكدا “دعم البلدين كل ما يعزز أسباب السلام في المنطقة ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها”، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت الوكالة أنّ الرئيسين ناقشا أيضا “مواصلة التعاون والعمل المشترك في جميع المجالات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين”.

هت/رض