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الرئيس الإماراتي ونظيره السوري الانتقالي يبحثان “العلاقات الأخوية” هاتفيا

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفيً مع “رئيس الجمهورية العربية السورية” أحمد الشرع العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الأحد أنّ الزعيمين استعرضا “عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

وأكد الشيخ محمد خلال الاتصال “حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية ومستقبل يسوده الأمن والازدهار”، بحسب الوكالة.

من جانبه أعرب الشرع عن “شكره وتقديره لموقف دولة الإمارات الداعم للشعب السوري واستقرار سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها”، بحسب المصدر عينه.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية