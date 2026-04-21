الرئيس الإماراتي يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء ألبانيا في أبوظبي
بحث الرئيس الإماراتي في أبوظبي مع رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما في تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين بلديهما خصوصا الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة أنّ الزعيمين أكّدا “حرصهما على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الألبانية التي تشهد تطورا مستمرا وتوسيع قاعدة شراكاتهما التنموية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام الذي يلبي تطلعات شعبي البلدين نحو التقدم والازدهار”.
واستعرض الزعيمان خلال اللقاء “تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي”، بحسب المصدر نفسه.
