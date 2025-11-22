الرئيس الإماراتي يحضر التمرين العسكري الإماراتي-البحريني

afp_tickers

1دقيقة

حضر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة السبت التمرين العسكري الإماراتي-البحريني “ربدان – شويمان” 2025 الذي أقيم في البحرين.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن التمرين المشترك “يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية للوحدات المشاركة وتطوير القدرات العملياتية المشتركة”.

وأضافت “وام” أن الفعاليات تضمّنت تدريبات وعمليات مشتركة ركزت على تعزيز القدرة على التخطيط والتنفيذ، ورفع كفاءة وحدات الإسناد والإنزال الجوي، والتعامل مع مختلف السيناريوهات العملياتية في كل الظروف.