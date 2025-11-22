The Swiss voice in the world since 1935
الرئيس الإماراتي يحضر التمرين العسكري الإماراتي-البحريني

حضر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة السبت التمرين العسكري الإماراتي-البحريني “ربدان – شويمان” 2025 الذي أقيم في البحرين.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن التمرين المشترك “يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية للوحدات المشاركة وتطوير القدرات العملياتية المشتركة”.

وأضافت “وام” أن الفعاليات تضمّنت تدريبات وعمليات مشتركة ركزت على تعزيز القدرة على التخطيط والتنفيذ، ورفع كفاءة وحدات الإسناد والإنزال الجوي، والتعامل مع مختلف السيناريوهات العملياتية في كل الظروف.

