الرئيس الإماراتي يطمئن إلى سلامة نظيره الصومالي

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أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا بنظيره الصومالي حسن شيخ محمود اطمأن خلاله على سلامته بعد هجوم تبنته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأفادت “وام” بأن الرئيس الإماراتي “أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أسر الضحايا والشعب الصومالي الشقيق”، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد بن زايد “تضامن دولة الإمارات مع الصومال ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن الشعب الصومالي الشقيق واستقراره”.

من جانبه أعرب الرئيس الصومالي عن شكره للرئيس الإماراتي وتقديره “لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الصومال وشعبها”.

وكان مسؤول أمني وشهود عيان أكدوا لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن قنبلة انفجرت بعد وقت قصير من مرور الموكب الرئاسي ودمرت فندقا في أحد شوارع مقديشو عاصمة الصومال، في هجوم أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه.

بور