الرئيس الإماراتي يمنح رئيسة تنزانيا “وسام أم الإمارات”

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منح الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسة تنزانيا الدكتورة سامية حسن “وسام أم الإمارات” تقديرا لمسيرة إنجازاتها الرائدة وجهودها البارزة التي تدعم الازدهار المستدام وتعزز التلاحم المجتمعي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية مساء الإثنين أنّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سلم الرئيسة التنزانية الوسام خلال زيارة عمل يقوم بها إلى تنزانيا.

ونقل الشيخ عبدالله خلال اللقاء، تحيات الشيخ محمد للرئيسة التنزانية و”تمنياته لتنزانيا وشعبها بالتقدم والازدهار”.

وبحث اللقاء علاقات الصداقة وفرص توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب التي تخدم مصالحهما المتبادلة ومن بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بحسب الوكالة الإماراتية.

ويمنح وسام “أم الإمارات” للشخصيات المتميزة في “الجهود الإنسانية الكبيرة” لاسيما في الدول الفقيرة والنامية.

هت/الح