الرئيس الإندونيسي يتوجه الى موسكو للبحث في إمدادات النفط
يتوجه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى روسيا الأحد للقاء نظيره فلاديمير بوتين وبحث ملف النفط الذي ارتفعت أسعاره بشكل حاد نتيجة للحرب في الشرق الأوسط.
وأكدت الرئاسة الاندونيسية لوكالة فرانس برس أن سوبيانتو سيغادر إندونيسيا مساء متوجها إلى موسكو.
وأفاد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو السبت، بأن النفط سيتصدر جدول الأعمال “لأهميته الاستراتيجية للدولة الإندونيسية”، مشيرا الى أن الرئيس “سيلتقي بالرئيس بوتين، وسيناقش معه أيضا الوضع الجيوسياسي العالمي، وبالتأكيد وضع الطاقة”.
وكان برابوو سوبيانتو الذي سافر مؤخرا إلى اليابان وكوريا الجنوبية، قد أكد الأسبوع الماضي أنه سيزور “كل مكان” لضمان إمدادات النفط لبلاده.
وتنتج إندونيسيا النفط لكنها تستورد منه أكثر مما تصدر، ما يضعها تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.
في نهاية آذار/مارس، أعلنت جاكرتا تقنين بيع الوقود وفرضت العمل عن بُعد ليوم واحد أسبوعيا على موظفي القطاع العام. كما تعهدت الحكومة عدم رفع أسعار الوقود في المدى القصير.
وأعلن السفير الروسي لدى إندونيسيا سيرغي تولتشيونوف للصحافة في آذار/مارس أن بلاده مستعدة لبيع النفط لإندونيسيا إذا “احتاجت” إليه.
في العام 2025، انضمت جاكرتا إلى مجموعة بريكس+، وهي تحالف موسّع للاقتصادات الناشئة يضم روسيا والصين.
إلى ذلك يُعزز برابوو سوبيانتو علاقته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووقّع معه اتفاقية تجارية كما انضم إلى “مجلس السلام” الذي أسسه بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وتعهد الرئيس الإندونيسي إرسال ثمانية آلاف عنصر إلى غزة ضمن قوة الاستقرار المزمع تشكيلها.
ملر/س ح/كام