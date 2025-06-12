الرئيس الإندونيسي يلتقي بوتين في روسيا لإجراء محادثات

afp_tickers

2دقائق

يلتقي الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الشهر، في أول زيارة له إلى روسيا منذ توليه منصبه، وفق ما أفاد مسؤولون الخميس، في حين يسعى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا إلى تعزيز العلاقات مع موسكو.

وتحافظ جاكرتا على سياسة خارجية محايدة وترفض الانحياز إلى أي طرف في الصراع الأوكراني أو في المنافسة بين واشنطن وبكين، لكن برابوو يروج لعلاقات أقوى مع موسكو.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية روليانسياه سويميرات لصحافيين إن الرئيس سيزور روسيا من 18 إلى 20 حزيران/يونيو لإجراء محادثات مع بوتين وحضور منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرغ حيث سيلقي كلمة.

وتأتي هذه الزيارة “تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع ثنائي”، وفق روليانسياه.

وأشار إلى أنه خلال اللقاء “ستتم مناقشة تطوير التعاون الثنائي” كما سيبحث “الرئيسان في القضايا الإقليمية والعالمية التي أصبحت محل اهتمام مشترك”.

كذلك، سيزور برابوو سنغافورة الاثنين لحضور اجتماع للقادة حيث سيلتقي رئيس الوزراء والرئيس قبل التوجه إلى روسيا بحسب روليانسياه.

وأكد الناطق باسم الرئاسة فيليبس فيرمونت أيضا الزيارتين لوكالة فرانس برس.

وزار برابوو بوتين في موسكو العام الماضي قبل أن ينصّب رئيسا جديدا لإندونيسيا في تشرين الأول/أكتوبر، وقد وصف روسيا بأنها “صديق عظيم”.

وأجرى البلدان أول تدريبات بحرية مشتركة في جزيرة جاوة في تشرين الثاني/نوفمبر، واستضاف برابوو في وقت لاحق سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو لإجراء محادثات في العاصمة جاكرتا.

دسا-جفكس/الح/لين