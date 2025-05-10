الرئيس البرازيلي يزور الصين قبيل قمة إقليمية

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أعلنت بكين أن رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سيبدأ زيارة رسمية مدتها خمسة أيام، وذلك قبل انعقاد قمة لقادة دول أميركا اللاتينية في البلاد الأسبوع المقبل.

تأتي زيارة لولا بدعوة من نظيره الصيني شي جيبينغ وتستمر حتى يوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.

منذ تسلمه مقاليد الحكم مجددا أوائل عام 2023، يسعى لولا إلى تعزيز العلاقات مع كل من الصين والولايات المتحدة.

وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر للبرازيل، حيث بلغت صادرات البرازيل إلى الصين أكثر من 94 مليار دولار العام الماضي، وفقا لقاعدة بيانات “كوم تريد” التابعة للأمم المتحدة.

وتصدّر البرازيل، القوة الزراعية في أميركا الجنوبية، بشكل رئيسي فول الصويا وسلع أولية أخرى إلى الصين، بينما تصدر الصين إلى البرازيل منتجات مثل الهواتف والمركبات والأدوية والمواد الأولية لتصنيع المكونات الإلكترونية المتحكمة في تدفق الكهرباء داخل الأجهزة الذكية.

ومن المتوقع أن يحضر الرئيسان قمة ستنعقد الأسبوع المقبل وتجمع بين الصين ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) التي تضم 33 عضوا.

وتسعى الصين إلى أن تحل محل الولايات المتحدة بصفتها القوة الخارجية السياسية والاقتصادية الأبرز في أميركا اللاتينية، وهي منطقة دعت قياداتها في وقت سابق إلى موقف موحد في وجه سياسات الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وانضمت نحو ثلثي دول أمريكا اللاتينية إلى مبادرة “حزام وطريق” الصينية، التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار، فيما تجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لكل من البرازيل والبيرو وتشيلي وغيرها من الدول في المنطقة.

بفك/لمى/لين