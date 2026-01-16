الرئيس السوري يصدر مرسوما يعلن فيه الكردية “لغة وطنية”

أصدر الرئيس السوري احمد الشرع الجمعة مرسوما يمنح أكراد البلاد حقوقا وطنية، معلنا خصوصا الكردية “لغة وطنية”، في خطوة تبدو أشبه بمبادرة حسن نية تجاه الأقلية بعد الاشتباكات التي وقعت في الأيام الأخيرة.

تأتي الخطوة بعد إصدار الجيش السوري تحذيرات للمدنيين للابتعاد عن مواقع تتمركز فيها قوات كردية في دير حافر شرق حلب، قال إنه يستعد لتوجيه ضربات لها، وذلك على الرغم من تدخّل التحالف الدولي بقيادة واشنطن لاحتواء التصعيد بين الأكراد ودمشق.

وكان الجيش السوري استقدم تعزيزات نحو منطقة دير حافر ومحيطها الواقعة إلى الشرق من مدينة حلب، معلنا إياها منطقة “عسكرية مغلقة” وداعيا القوات الكردية إلى الانسحاب منها نحو شرق الفرات.

الجمعة، أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن “هيئة العمليات في الجيش العربي السوري” نشرت خرائط لثلاثة مواقع في دير حافر ووجهت تحذيرات للأهالي للابتعاد عن تلك المواقع التي قالت إن قوات كردية تتمركز فيها لاستخدامها “منطلقاً لعملياتها الإرهابية تجاه مدينة حلب وريفها الشرقي وقواعد إطلاق للمسيرات”.

في موازاة ذلك، جاء في المرسوم الذي أصدره الشرع “يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، (…) وتُعد اللغة الكردية لغة وطنية (…) وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم (…) ويُعد عيد النوروز (21 آذار/مارس) عيداً وطنياً”.

وكان نحو 20 بالمئة من الأكراد حرموا من الجنسية إثر إحصاء مثير للجدل أجري في العام 1962.

مدى عقود، عانى الأكراد من التهميش والقمع في ظل الأنظمة السابقة في سوريا.

– خفض التصعيد –

سيطر الجيش السوري أواخر الأسبوع الماضي على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ذوي الغالبية الكردية في مدينة حلب بعد اشتباكات دامية لأيام. وعقد مسؤولون في قوات سوريا الديموقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، اجتماعا الجمعة لبحث خفض التوتر بين الأكراد والسلطات السورية في منطقة دير حافر، بحسب ما أفاد المتحدّث باسم “قسد” فرهاد الشامي وكالة فرانس برس.

الى ذلك، أفاد مصدر عسكري حكومي سوري لفرانس برس بأن “رتلا للتحالف الدولي” دخل المنطقة.

وفي أعقاب ذلك، أفاد بأن “وفدا من وزارة الدفاع السورية دخل إلى منطقة دير حافر للتفاوض مع قيادات قوات سوريا الديموقراطية”.

وجاء الاجتماع بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عبر مبعوثها الخاص إلى سوريا توم باراك، أنها على تواصل “مع جميع الأطراف” في البلاد وتعمل “على مدار الساعة من أجل خفض التوتر ومنع التصعيد والعودة إلى محادثات الاندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية”.

وقدّمت الولايات المتحدة دعما كبيرا للمقاتلين الأكراد خلال السنوات الماضية، وتعدّ من أبرز داعمي السلطة الجديدة في دمشق.

-“ممر إنساني”-

وخرج “أكثر من أربعة آلاف مدني” من منطقة دير حافر ومحيطها في ريف حلب الشرقي وفقا للسلطات المحلية، خلال يومين، بعدما مهلة أعلنها الجيش لخروج المدنيين.

وبعدما أعطى مهلة مماثلة الخميس، أعلن الجيش تمديد مدة “الممر الإنساني ليوم آخر”، أي الجمعة من التاسعة صباحا حتى 17:00 مساء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وشاهد مراسل فرانس برس في محيط دير حافر عشرات من السكان يغادرون المنطقة ويعبرون جسرا متهالكا فوق نهر متفرّع من نهر الفرات، صباح الجمعة.

وبدأ السكان منذ الخميس مغادرة تلك المناطق الواقعة في ريف حلب الشرقي بطلب من الجيش.

واتهم الجيش “قسد” الخميس ومسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني بمنع المدنيين من الخروج، محذّرا من أنه “سيتمّ استهداف أي موقع يقوم بعرقلة مرور المدنيين بالطريقة المناسبة”.

لكن المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية فرهاد الشامي نفى ذلك، مؤكدا أن الاتهامات “عارية عن الصحة”.

-“ضبط النفس”-

من جهة ثانية، دعا الجيش السوري في بيان نقلته سانا عناصر قوات سوريا الديموقراطية إلى “الانشقاق” عنها. وقال “سارعوا بالانشقاق عن هذا التنظيم وعودوا إلى دولتكم وأهلكم”.

وردّت قوات سوريا الديموقراطية في بيان اعتبرت فيه أن تلك الدعوات “نداءات يائسة ومكشوفة تعكس حالة الإفلاس السياسي والعسكري، ومحاولة فاشلة لخلق الفتنة بين مكونات المنطقة”.

وتتبادل دمشق والإدارة الكردية منذ أشهر الاتهامات بإفشال تطبيق الاتفاق المبرم بينهما في 10 آذار/مارس والذي كان يُفترض إنجازه في نهاية 2025، ونصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وتسيطر القوات الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز. وشكّلت رأس حربة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019 بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وإثر إطاحة حكم بشار الأسد، أبدى الأكراد مرونة تجاه السلطة الجديدة، ورفعوا العلم السوري في مناطقهم. إلا أن تمسّكهم بنظام حكم لامركزي وبتكريس حقوقهم في الدستور لم يلقَ استجابة في دمشق.

ووقعت الاشتباكات في مدينة حلب بعد أعمال عنف دامية على خلفية طائفية طالت في آذار/مارس الأقلية العلوية في الساحل السوري، ثم الأقلية الدرزية في جنوب البلاد في تموز/يوليو.

وأسفرت المعارك في حيي الشيخ مقصود والأشرفية عن مقتل 105 أشخاص، هم 45 مدنيا و60 مقاتلا من الطرفين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

