الرئيس الصيني يدعو في اتصال مع ولي عهد السعودية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا

بكين 20 أبريل نيسان (رويترز) – دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي اليوم الاثنين مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة، في وقت تكثف فيه بكين جهودها للمساعدة في إنهاء الحرب على إيران.

وتشعر الصين بالقلق من تجدد حالة عدم الاستقرار للملاحة بالمضيق الاستراتيجي، إذ تعرض وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لاختبارات جديدة بعدما احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية، فيما أشارت طهران إلى أنها لن تنضم في الوقت الراهن إلى جولة جديدة من محادثات السلام.

والصين المستورد الرئيسي للنفط الخام الإيراني. وأغلقت إيران إلى حد كبير المضيق أمام السفن غير الإيرانية منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في فبراير شباط. وفرضت واشنطن حصارا على السفن الإيرانية منذ الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله إن الصين تدعم وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار، وتتمسك بحل الصراعات في الشرق الأوسط عبر القنوات السياسية والدبلوماسية.

وقال شي لولي العهد السعودي “يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة بما يخدم مصالح دول المنطقة والمجتمع الدولي ويعزز الاستقرار الدائم في المنطقة”.

وتصاعدت المخاوف بشأن صمود وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعدما احتجزت الولايات المتحدة سفينة إيرانية. وكان ترامب أثنى على دور بكين في حث إيران على المشاركة في إلى المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة في باكستان.

وعبرت الصين عن قلقها من “الاعتراض القسري” للسفينة، وحثت الأطراف المعنية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء اتصال شي مع ولي العهد السعودي عقب اجتماع عقده في بكين الأسبوع الماضي مع ولي عهد أبوظبي حث خلاله شي على الالتزام بالقانون الدولي.

وأبلغ شي ولي العهد السعودي أن الصين تدعم دول الشرق الأوسط في “تولي زمام مستقبلها ومصيرها بنفسها وتعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين على المدى الطويل”.

(إعداد محمد أيسم وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)