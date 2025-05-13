الرئيس الصيني يندد بـ”التنمّر” أثناء استضافة بكين قادة بلدان أميركا اللاتينية

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تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ الثلاثاء تعميق العلاقات مع أميركا اللاتينية بينما دان “التنمّر” في هجوم مبطّن على الولايات المتحدة، أثناء منتدى إقليمي تستضيفه بكين.

وصل قادة ومسؤولون من بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى العاصمة الصينية للمشاركة في منتدى الصين-سيلاك (مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).

عززت بكين تعاونها الاقتصادي والسياسي مع بلدان أميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة ودعت إلى جبهة موحدة ضد موجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة من الرسوم الجمركية.

أصبحت أميركا اللاتينية بمثابة ميدان معركة رئيسي في مواجهة ترامب مع الصين وتواجه الآن ضغوطا من واشنطن للاختيار بين الطرفين.

وفي خطابه أمام قادة بلدان المنطقة الثلاثاء، أشاد شي بالروابط المتنامية بين الصين وبلدان المنطقة.

وقال شي في حفل الافتتاح “على الرّغم من بُعد الصين عن منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، فإنّ الجانبين يتمتّعان بتاريخ عريق من التبادلات الودّية”، مشبِّها القمّة بـ”شجرة عظيمة صامدة”.

وأضاف “من خلال الوحدة والتعاون فقط يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في سائر أنحاء العالم”.

تعهّد الرئيس الصيني أيضا توفير قروض بقيمة 9,2 مليار دولار من أجل دعم “التنمية” في دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، كجزء من مجموعة واسعة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون، بما في ذلك في مجال البنى التحتية والطاقة النظيفة.

وأشار إلى أن بكين ستتعاون أيضا مع المنطقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات، فضلا عن تعزيز التبادلات على غرار المنح وبرامج التدريب.

جاءت تصريحات شي بعد يوم على إعلان الولايات المتحدة والصين عن اتفاق لخفض الرسوم المتبادلة بينهما بشكل كبير لمدة 90 يوما. واعتبر ترامب ذلك “إعادة ضبط” كاملة “للعلاقات التجارية.

وبموجب الاتفاق، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم التي تفرضها على المنتجات الصينية إلى 30 في المئة بينما ستخفض الصين الرسوم التي تفرضها من جانبها إلى 10 في المئة.

وشكّل الاتفاق خفضا كبيرا للتصعيد في حرب تجارية طاحنة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم أدت إلى اضطراب الأسواق العالمية.

– “مخاطر” –

وشدّد الرئيس الصيني في خطابه أمام الوفود على أنّ “لا رابح في حروب رسوم جمركية أو حروب تجارية”.

كذلك، حذّر شي من أنّ “التنمّر والهيمنة لن يؤدّيا إلا إلى العزلة الذاتية”.

وأضاف “يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة لم يشهدها منذ قرن، في ظل مخاطر متعددة متشابكة ومتداخلة”.

ومن أبرز القادة المشاركين في المنتدى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي وصل إلى بكين السبت في زيارة دولة تستمر خمسة أيام.

كما حضر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي أعلن الأسبوع الماضي نيته توقيع اتفاقية للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.

ودعا بيترو إلى “حوار بين الحضارات” يأخذ مصالح المنطقة في عين الاعتبار.

وقال إن “الحوار الأفقي، بدلا من الحوار العمودي، يمكن بأن يكون خاليا من الاستبداد والإمبريالية ومن الأخذ والرد بين الحضارات”.

وحتى الآن انضمّت ثلثا دول أميركا اللاتينية إلى برنامج بكين للبنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق والبالغة قيمته تريليون دولار. وتجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لدول عديدة في أميركا اللاتينية في مقدّمتها البرازيل والبيرو وتشيلي.

وأكد الرئيس التشيلي غابرييل بوريك أثناء المنتدى بأن بلاده تتجه نحو “قفزة إلى الأمام في علاقاتها الاقتصادية مع الصين”.

بور-اهو/بم-لين/غد