الرئيس الفلسطيني يحمل حركة حماس مسؤولية استمرار الحرب في غزة

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رام الله (رويترز) – قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولتان عن هجوم منطقة المواصي بقطاع غزة يوم السبت الذي أسفر عن مقتل العشرات لكن الزعيم المدعوم من الغرب ألقى بالمسؤولية أيضا على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الحرب المستمرة في القطاع.

وتشير تصريحات عباس إلى تصاعد التوتر بين حركة فتح التي يتزعمها وحركة حماس التي اتهمت الرئيس الفلسطيني بالانحياز إلى جانب إسرائيل.

وقالت إسرائيل إن هجوم المواصي كان يهدف إلى قتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف ومساعده.

ونفى نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية لقناة الجزيرة مقتل الضيف، مضيفا “نقول لنتنياهو إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة”.

وقتل الهجوم ما لا يقل عن 90 فلسطينيا وأصاب 300 جريح، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وقال عباس في بيان نشره مكتبه “إن الرئاسة الفلسطينية تدين هذه المذبحة وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنها وكذلك الإدارة الأمريكية التي توفر كل أنواع الدعم للاحتلال وجرائمه”.

لكن عباس، الذي تحتفظ سلطته بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حمل حماس أيضا بعض المسؤولية. واندلعت أحدث حرب والمستمرة منذ تسعة أشهر في غزة عقب هجوم لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وأدى الهجوم إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة وفقا للبيانات الإسرائيلية.

وذكر بيان الرئاسة الفلسطينية “تعتبر الرئاسة حركة حماس بتهربها من الوحدة الوطنية وتقديم الذرائع المجانية لدولة الاحتلال شريكا في تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية عن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة بكل ما تتسبب به من معاناة ودمار وقتل لشعبنا.”.

وتدير حماس قطاع غزة منذ انتزاعها السيطرة عليه من موالين لعباس في عام 2007.

وقال سامي أبو زهري المسؤول الكبير في حماس لرويترز “هذه التصريحات تعني أن السلطة اختارت أن تكون في خندق الاحتلال والمساهمة في الضغوط التي تمارس ضد المقاومة”.

وأضاف “هذا السلوك لن يفلح في ابتزاز المقاومة أو الضغط عليها”.

وفشلت جهود الوساطة العربية بقيادة مصر حتى الآن في تحقيق المصالحة بين الجانبين.

وقال باسم نعيم القيادي في حماس الذي شارك في محادثات المصالحة السابقة مع حركة فتح إن عباس هو المسؤول عن الفشل في التوصل إلى اتفاق وحدة.

وقال نعيم إن تصريحات عباس “تحول السلطة ورئاستها إلى شريك مع الاحتلال في الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا ليس في غزة فقط ولكن في كل الأراضي الفلسطينية”.