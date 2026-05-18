الرئيس اللبناني يقول إنه سيقوم “بالمستحيل” لوقف الحرب

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون الاثنين إنه سيقوم “بالمستحيل” لوقف الحرب في بلاده، مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة مع الدولة العبرية.

وتأتي تصريحات عون بينما من المقرر عقد اجتماع لوفود عسكرية من لبنان واسرائيل نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة، فضلا عن جولة مباحثات جديدة مطلع الشهر المقبل.

ومنذ إعلان الهدنة في 17 نيسان/ابريل والتي دخل تمديدها لمدة 45 يوما إضافيا حيز التنفيذ الاثنين، واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله وعناصره، والقيام بعمليات نسف وتدمير في مناطق تحتلها قواتها في المناطق المحاذية للحدود. كما يصدر جيشها بشكل يومي إنذارات إخلاء لقرى، اتسع نطاقها الجغرافي ليشمل في كثير من الأحيان أنحاء بعيدة عن الحدود، ويقطنها سكان ونازحون من مناطق أخرى.

بدوره، يواصل حزب الله الإعلان عن هجمات ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وداخل الدولة العبرية، قائلا إنها تأتي ردا على انتهاكات إسرائيل.

وأكد عون الاثنين خلال لقاءات في القصر الرئاسي وفق بيان للرئاسة “أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل بانسحابها من الأراضي التي تحتلها ووقف اطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين الى قراهم والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان”.

وأضاف “واجبي، وانطلاقا من موقعي ومسؤوليتي، ان أقوم بالمستحيل وبما هو اقل كلفة كي أوقف الحرب على لبنان وشعبه”.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الجمعة، بعد جولة ثالثة من المباحثات المباشرة بين لبنان واسرائيل في واشنطن، عن تمديد وقف إطلاق النار.

ويرفض حزب الله المفاوضات المباشرة، وهي الأولى منذ عقود بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية. وتتناول هذه المفاوضات خصوصا مسألة نزع سلاحه، وهو أمر يرفضه الحزب.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستعقد جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد يومي 2 و3 حزيران/يونيو المقبل. وقبل ذلك، سيعقد البنتاغون اجتماعا لوفود عسكرية من البلدين في 29 أيار/مايو.

ميدانيا، أعلن حزب الله الاثنين استهداف “منصة للقبة الحديدية تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في معسكر غابات الجليل بمحلّقة انقضاضية” وذلك “ردا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار”.

في غضون ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلسلة غارات اسرائيلية الاثنين على قرى في جنوب لبنان.

من جهته أنذر الجيش الاسرائيلي سكان ثلاث قرى في قضاءي صور والنبطية جنوب لبنان بوجوب إخلائها تمهيدا لقصفها.

ويأتي ذلك بينما أدّت الغارات الاسرائيلية على لبنان الأحد إلى مقتل سبعة أشخاص بينهم قيادي في حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية بضربة استهدفت شقّة قرب مدينة بعلبك في شرق لبنان.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار/مارس، عن مقتل أكثر من 2900 شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 400 شخص منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقا للسلطات اللبنانية.

كما نزح أكثر من مليون شخص.

