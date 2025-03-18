الرئيس المصري وملك البحرين يطالبان المجتمع الدولي بحماية سكان غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية يوم الثلاثاء إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تناولا خلالها الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت الرئاسة في بيان أن السيسي والملك حمد “شددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مطالبين باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لحماية أهالي قطاع غزة”.

كما أكد الجانبان على “ضرورة الالتزام الكامل بقرارات القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخرا، وخاصة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشددين على الرفض التام لأي إجراءات أو قرارات تدفع تجاه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم”.

واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة يوم الثلاثاء مما أدى إلى مقتل أكثر من 400 شخص بحسب ما أفادت السلطات الصحية الفلسطينية.