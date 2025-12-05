السجن لعراقيَين وسوداني في غرق قارب خلّف قتلى خلال عبور المانش

أصدرت محكمة بولون سور مير الجنائية في شمال فرنسا الجمعة، أحكاما بالسجن على عراقيين اثنين وسوداني على خلفية حادث غرق أودى بثلاثة أشخاص في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك أثناء محاولتهم الوصول إلى إنكلترا بشكل غير نظامي عبر قناة المانش.

وحُكم على عراقي يبلغ 32 عاما بالسجن سبع سنوات، بينما حُكم على آخر يبلغ 46 عاما بالسجن خمس سنوات، وذلك وفقا لطلب الادعاء العام.

ودين الرجلان بتهمة تنظيم عملية لتهريب نحو ستين شخصا إلى بريطانيا على متن قارب مطاط صغير ومثقوب. لكنهما ينفيان ضلوعهما في عمليات لتهريب البشر.

أما السوداني البالغ 27 عاما، فقد دين بالسجن سنتين ونصف سنة، أي أقل بستة أشهر من الحكم الذي طلبه الادعاء.

واعترف بقيادة القارب، مؤكدا أنه كان من الراغبين في العبور وأنه أحد الناجين من حادث الغرق.

وقال أمام المحكمة “دفع المهاجرون الآخرون 1500 يورو، لكنني قلت إنني لا أملك 1500 يورو، فسألني (المهربون) إن كانت لدي معرفة بقيادة القارب وأستطيع المساعدة”.

وأضاف “أجبت بنعم، فوافقوا على أن أدفع مبلغا أقل”، موضحا أنه دفع 500 يورو.

وكان الادعاء طلب السجن ثلاث سنوات للسوداني، بحجة أنّه حتى لو لم يكن مهرّبا، لكنه، مثل العراقيَين، كان لديه “علم بطبيعة العملية الخطيرة والحالة البائسة” للقارب.

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قضى ثلاثة أشخاص جراء غرق القارب.

وفي اليوم نفسه، تم التعرف إلى جثتي رجل وامرأة في الثلاثينات، ثم عُثر على جثة شخص ثالث على أحد شواطئ با دو كاليه، وثَبُت أنّ وفاته مرتبطة بغرق القارب، بحسب النيابة العامة.

وانقلب القارب بعيد إبحاره قرب إكويهين بلاج (شمال فرنسا).

وأوضح الناجون أنهم نُقلوا إلى الشاطئ، حيث تبين لهم لدى وصولهم أن معدات القارب لا تعمل. وعندما استأنف القارب رحلته، فرغ سريعا من الهواء ولم تكن هناك سترات نجاة كافية.

وأُحيلت على السلطات البريطانية مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه به الرابع، وهو فارّ.

