السعودية تحث المجلس الانتقالي على الانسحاب من محافظتين يمنيتين سيطر عليهما في الآونة الأخيرة

25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الخميس إن المملكة لا تزال تعوّل على تغليب المصلحة العامة بأن يبادر المجلس الانتقالي، الانفصالي بجنوب اليمن، بإنهاء التصعيد وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من محافظتي حضرموت والمهرة الشرقيتين اللتين سيطر عليهما مطلع هذا الشهر.

وأضافت المملكة أن التحركات العسكرية للمجلس تمت بشكل أحادي وأدت “إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح الشعب اليمني”.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )