السعودية تعلن مغادرة الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم لمنصبه

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أعلنت السعودية الثلاثاء مغادرة الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم المستقبلية لمنصبه، وسط تزايد الشكوك حيال مشاريع التنمية الطموحة للمملكة الخليجية.

وقالت الشركة في بيان نشرته على إكس الثلاثاء إن “مجلس إدارة شركة نيوم أعلن اليوم عن تعيين المهندس أيمن المديفر رئيسا تنفيذيا مكلفا للشركة، وذلك بعد مغادرة نظمي النصر” الذي كان يتولى منصبه منذ العام 2018.

ويهدف هذا التغيير، بحسب البيان، إلى “ضمان استمرارية العمل وفقا لرؤية وأهداف نيوم الطموحة”.

شغل المديفر منصب رئيس إدارة الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 2018، ويتمتع “بفهم استراتيجي عميق لمشاريع نيوم ورؤيتها المستقبلية” بحسب البيان.

ويشتهر مشروع نيوم الضخم الذي يقوده ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية الأمير محمد بن سلمان، بمحوره الرئيسي “ذي لاين” (The Line) وهو مبنى ذو واجهتين من المرايا من المقرر أن يمتد على مسافة 170 كيلومترا عبر الصحراء من خليج العقبة.

وعند الكشف عن “ذي لاين” في العام 2022، أعلن محمد بن سلمان أنه سيستضيف أكثر من مليون نسمة في العام 2030، وتسعة ملايين نسمة في العام 2045.

غير أنّ مطوّري المشروع عدّلوا طموحاتهم إلى 300 ألف نسمة و2,4 كيلومتر من المشروع سيتم الانتهاء من بنائه بحلول نهاية العقد، وفق وكالة بلومبرغ.

وافتتحت السعودية في تشرين الأول/أكتوبر جزيرة سندالة الفاخرة على البحر الأحمر، وهو أول مشروع يرى النور في مدينة نيوم المستقبلية.

وتمتد جزيرة سندالة على مساحة 840,000 متر مربع، وستستقبل حوالى 2400 زائر يوميا بحلول العام 2028، وفقا للبيان.

ويتم تنفيذ مشروع نيوم بالتوازي مع مشاريع كبرى أخرى كجزء من “رؤية 2030” التي وضعها الأمير محمد بن سلمان، وتهدف الى تنويع مصادر الدخل في أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم.

سار/ريم/كام