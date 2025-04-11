السلطات التركية تفرج عن صحافييَن استقصائييَن وعشرات الموقوفين

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أفرجت السلطات التركية الجمعة عن صحافييَن استقصائييَن تركيين معروفين بكفالة غداة توقيفهما في قضية بيع محطة تلفزيونية، إضافة الى عشرات الموقوفين في احتجاجات أعقبت توقيف رئيس بلدية اسطنبول المعارض.

وكان الصحافيان تيمور سويكان ومراد أغيريل أوقفا في وقت سابق هذا الأسبوع في إطار تحقيق في بيع قناة “فلاش هابر” التلفزيونية لرجل أعمال تركي.

الا أن صحيفتي “بيرغون” وجمهورييت” المعارضتين اللتين يعملان لصالحهما، أعربتا عن اعتقادهما بأن الصحافيين أوقفا بسبب تحقيقهما باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وصرح سويكان لوسائل إعلام لدى مغادرته المحكمة في اسطنبول “تعرضنا لظلم كبير… لكننا سعداء لأننا لم نودع السجن”، مشددا على أنه وأغيريل كانا يقومان “بعملنا الصحافي”.

أوقف الصحافيان، وهما من أشهر الصحافيين الاستقصائيين في تركيا، صباح الخميس بتهمة توجيه “تهديدات” والابتزاز” أثناء إعداد تقاريرهما عن قناة “فلاش هابر” التلفزيونية.

وصادر مسؤولون معدات إلكترونية من منزليهما.

وقال رئيس مجلس إدارة “بيرغون” إبراهيم أيدين إن السلطات تحاول إسكات الصحافة، معتبرا أن “هدف الحكومة ليس الجريمة والمجرمين، بل الصحافيون الحقيقيون الذين يكافحون لنقل الحقيقة”.

وأثار سويكان وأغيريل أخيرا مخاوف بشأن اعتقال إمام أوغلو، الخضم الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان.

وبحسب منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بحقوق الإعلام، فقد تحدثا مؤخرا في مقطع فيديو على يوتيوب عن وجود مخالفات في التحقيق مع إمام أوغلو وعدد من رؤساء البلديات الآخرين المنتمين الى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة.

وقال سويكان الجمعة إن “على الصحافيين أن يعتادوا على تفتيش منازلهم والاعتقال عند إجراء تحقيقاتهم”، بينما نقلت صحيفة “جمهورييت” عن أغيريل قوله “لن نتوقف عن كتابة ما نعرف أنه صحيح”.

وأثار اعتقال إمام أوغلو في 19 آذار/مارس أكبر موجة احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عقد.

واعتُقل في المجمل 13 صحافيا تركياًَ على الأقل منذ بدء الاحتجاجات.

ويُتهم الصحافيون بالمشاركة في تجمعات غير قانونية يقولون إنهم كانوا يغطونها في إطار عملهم الصحافي.

كما اعتُقل صحافي سويدي واحتُجز في أواخر آذار/مارس في اسطنبول، واتُّهم بـ”الإرهاب” و”إهانة” إردوغان.

الى ذلك، أمرت محكمة في إسطنبول الجمعة بالإفراج عن 59 شابا اعتقلوا لمشاركتهم في تظاهرات مؤيدة لإمام أوغلو، بعد الإفراج عن أكثر من مئة متظاهر الخميس.

وبررت المحكمة قرارها بمراعاة كون البعض منهم “طلابا” و”احتمال وقف دراستهم” بحسب القرار الذي نشره محامو عدد من المعتقلين الشباب.

وأمرت محكمتان في اسطنبول الخميس بالإفراج عن 107 طلاب على الأقل اعتقلوا خلال احتجاجات حاشدة إثر توقيف رئيس بلدية اسطنبول المعارض، وفق ما أفاد محاميهم وكالة فرانس برس.

وأعلنت السلطات التركية في 27 آذار/مارس أنها اعتقلت 1879 شخصا في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد. ولم يتم الإعلان عن أي أرقام أخرى مذاك.

شدو/غد-ليل/كام