السلطات السورية ترخّص منظمة ستعمل على استعادة ممتلكات اليهود

أعلنت الحكومة السورية الأربعاء لوكالة فرانس برس أنها منحت ترخيصا لمنظمة تهتمّ بالحفاظ على التراث اليهودي في البلاد، ستعمل حسب أحد مؤسسيها على إعادة ممتلكات هذه الطائفة التي صادرتها السلطات السابقة.

وتحاول الطائفة اليهودية التي تمتد جذورها في سوريا إلى قرون قبل الميلاد، إعادة إحياء وجودها في سوريا منذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق قبل أكثر من عام والتي أبدت مرونة تجاهها.

وأعلنت الأربعاء وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات لفرانس برس عن “إشهار منظمة التراث السوري اليهودي”، وهي أول منظمة تعنى بالإرث اليهودي تحصل على ترخيص من السلطات الجديدة.

وقالت قبوات إن “هذه رسالة قوية من الدولة السورية أننا لا نميّز بين دين وآخر”، مضيفة أن “سوريا تساعد جميع السوريين والسوريات من كل الديانات والطوائف الذين يريدون أن يبنوا دولتنا الجديدة”.

وصرّح هنري حمرا وهو أحد مؤسسي المنظمة ونجل يوسف حمرا الذي كان آخر حاخام غادر سوريا، لفرانس برس “سنعمل على إحصاء الأملاك اليهودية وإعادة المُصادر منها خلال فترة النظام السابق، وأيضا حماية المقدسات ورعايتها وإعادة ترميمها لتكون متاحة للزيارة لكلّ اليهود في العالم”.

وشارك حمرا الذي يقطن في الولايات المتحدة في شباط/فبراير الماضي بأول زيارة لوفد يهودي إلى سوريا برفقة والده.

مذاك، زارت وفود عدة من اليهود السوريين دمشق، كما التقى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وفدا من اليهود السوريين في نيويورك على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وألقى الصراع العربي الإسرائيلي بظلاله على وجود اليهود في دول المنطقة، وكثيرا ما دفعوا ثمن انتمائهم الديني، خصوصا في محطات بارزة أبرزها حرب 1967.

وخلال حكم عائلة الأسد، تمتع اليهود بحريّة ممارسة شعائرهم الدينية، وجمعتهم علاقات ودية مع جيرانهم. لكن نظام الأسد الأب قيّد حركتهم داخل البلد ومنعهم من السفر حتى العام 1992، لينخفض بعدها عددهم من نحو خمسة آلاف إلى بضعة أفراد.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى الذي كان برفقة الوفد “يوجد عشرات البيوت التي أحصيناها حتى الآن من ممتلكات اليهود التي سلبت منهم من قبل نظام بشار الأسد”.

