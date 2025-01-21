السلطة الفلسطينية تتهم ترامب بتشجيع “غلاة المستوطنين” على العنف في الضفة

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اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشجيع “غلاة المستوطنين .. على ارتكاب مزيد من الجرائم” في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن “رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا”.

وحذرت الوزارة من “محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة… تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.

وجاء بيان الوزارة بعد ساعات من مهاجمة مستوطنين إسرائيليين قريتي الفندق وجينصافوط في شمال الضفة الغربية في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وأكدت الوزارة أن “50 إرهابيا ملثما (نفذوا) هجوما جماعيا علنيا على بلدة الفندق” حيث قاموا “بإحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل”.

وأشار البيان إلى “إصابة 21 مواطنا”. وأكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر عدد الإصابات وقالت في بيان إن من بينها “12 إصابة بالضرب المبرِّح، و9 إصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه يقوم “بإجراء تحقيق أولي” في الأحداث في القريتين. وأضاف في بيان أن عشرات “المدنيين الإسرائيليين بعضهم كان يرتدي أقنعة (وصلوا) إلى منطقة الفندق حيث قاموا بالتحريض على أعمال شغب وأضرموا النار في الممتلكات وتسببوا في أضرار”.

واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية “فرض إسرائيل مزيدا من العقوبات الجماعية والتضييقات” على سكان الضفة الغربية من خلال “إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات” بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية.

وقالت الوزارة إن عدد هذه البوابات والحواجز وصل إلى 900 بينها 16 بوابة حديدية جديدة.

وقالت الوزارة أن هذا يمعن في “تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين” في ما وصفته بأنه “أبشع أشكال الفصل العنصري الإسرائيلي”.

وشهدت الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على خلفية الحرب التي توقفت الأحد في قطاع غزة بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقا لوزارة الصحة في رام الله، قُتل ما لا يقلّ عن 838 فلسطينيا في الضفة الغربية في هجمات للجيش الإسرائيلي أو برصاص المستوطنين، منذ اندلاع الحرب في القطاع.

كذلك، أسفرت هجمات نفّذها فلسطينيون على إسرائيليين عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في الفترة نفسها في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وفقا لأرقام رسمية إسرائيلية.

بور-ها/ص ك