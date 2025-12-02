“لا يحق لنا تقديم المساعدة المالية، لكننا أحياناً نكسر القاعدة!”

في المغرب، يقتصر دور القنصل السويسري الفخري ماكس روزاري في معظم الأحيان على تقديم المعلومات والاستشارات. لكن في بعض الأحيان، يتدخّل بشكل خاص لمعالجة بعض الحالات الإنسانية الصعبة.

يقول ماكس روزاري: «أحيانًا، يأتي سويسريون.ات إلى مكتبي، وقد سُدّت أمامهم.نّ كلّ السبل، يحملون.نّ حقائبهم.نّ ويطلبون.نّ المساعدة». ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، يشغل روزاري منصب القنصل الفخري في مراكش، وقد واجه بالفعل العديد من الحالات التي تتطلّب تدخّله لمساعدة مواطنات ومواطنين سويسريين.ات في أوقات الحاجة.

يصرح هذا الرجل السويسري البرناوي البالغ من العمر 61 عاماً، من أصل إيطالي: «عادة، لا يحق لنا مساعدتهم.نّ مالياً، لكننا أحياناً نكسر القاعدة.» ويضيف: «أقول لنفسي دائماً: لو كان هذا الشخص فردًا من عائلتي، لتمنيت أن يمدّ له أحدهم يد العون.».

عندما تحدث مثل هذه الحالات، يتمثل دور القنصل الفخري في التنسيق مع السفارة. ويوضح: «بعد ذلك، تتولى السفارة زمام الأمور، ونحن ننفذ التعليمات”.

مكتب لتقديم الاستشارات

ماكس روزاري من أصل برناوي، وعاش حوالي خمسة عشر عامًا في جنيف قبل أن يستقر في المغرب. courtoisie

من منظور رسمي، يجب على القنصل الفخري، وفقًا لوزارة الخارجيّة السويسريّة (DFAE)، القيام بعمل تمثيلي يهدف إلى «توثيق العلاقات بين سويسرا والبلد المضيف، والمساهمة في تعزيز الوجود السويسري هناك». كما تتضمن هذه الوظيفة أيضا «الحفاظ على التواصل مع الجالية السويسرية في الخارج». وبالنسبة إلى ماكس روزاري، يترجم هذا الدور على أرض الواقع، إلى اتصالات منتظمة مع السلطات المحلية. وهو ما يفتح له أيضًا أبوابًا على الصعيد المهني، كإلقاء الخطب، لا سيما في الاحتفالات التذكارية.

ومع ذلك، يقول ماكس روزاري يتمثّل دوره في 90٪ من الوقت، في تقديم المعلومات للسويسريين.ات، ولكن أيضًا للمواطنين المغاربة الذين يأتون إلى مكتبه. ويتوجه إليه غالبية الأشخاص بطلبات للحصول على تأشيرات دخول، عدة مرات في اليوم أحيانًا. لكنه لا يستطيع توفيرها لهم.نّ. ويذكّرهم.نّ: «هذا عمل من اختصاص السفارة السويسرية في الرباط”.

التزام تطوعي

أحيانًا، تكون هذه الانقطاعات المنتظمة مرهقة، إذ أن مكتب القنصل الفخري هو أيضًا مقر عمل ماكس روزاري، الذي هو أيضًا رائد أعمال، ومطور برمجيات. ويقوم بإدارة شركاته وتطوير برمجيات خاصة بتلفزيونات الفنادق والمستشفيات بالتوازي مع وظيفته كقنصل فخري، التي لا يتقاضى عنها أجرًا.

ومع ذلك، يحصل على تعويض سنوي قدره 6،500 فرنك سويسري لتغطية نفقات التمثيل المختلفة. وعادةً ما تستغرق أنشطته كقنصل فخري بضع ساعات أسبوعيًا، مع بعض الاستثناءات.

ويشير إلى أنّ: «مسألة قانونيّة تتعلق بمواطن سويسري، استغرقتني مؤخّرًا ثلاثة أيام كاملة. ولكن في مثل هذه الحالات، تتجلى أهميتنا”.

حب تقديم المساعدة

يستمتع هذا البرناوي بشكل خاص بتقديم الخدمات للسويسريين.ات في مراكش. ويقدر أنّ حوالي 70% منهم.نّ في المنطقة، من المتقاعدين.ات. لذلك، غالبًا ما يتعامل مع مشاكل تجديد جوازات السفر، وحالات الوفاة أحيانًا.

ولا يقيم العديد من هؤلاء الأشخاص، وفقًا لماكس روزاري، في المغرب رسميًا، بل يتنقلون.ن بين البلدين. ويشير: «هؤلاء السويسريون.ات أيضًا في حاجة إلى خدماتنا». ورسميًا، بلغ عدد المواطنات.ين السويسريات.ين المقيمات.ين في المغرب نهاية عام 2024، 1،599 شخصًا.

وبالإضافة إلى السفارة في الرباط وماكس روزاري في مراكش، يمثل الكنفدرالية ثلاثة قناصل فخريين آخرون في البلاد؛ في الصويرة، وطنجة، والدار البيضاء.

عملية الانتداب تتطلّب الكثير

يعمل هذا البرناوي في منصبه منذ ثلاث سنوات ونصف. ورغم تقديره لهذا المنصب، لم يكن ماكس روزاري يسعى لشغله في البداية.

ويقول: «كنت عضوًا في النادي السويسري بمراكش، ورأى رئيسه أن لدي المواصفات المثالية. فتقدمت بطلب». بعد عملية توظيف وصفها بالمكثفة، خاصة وقد جرت خلال جائحة كوفيد-19، تولى مهامه في أبريل 2022.

وستنتهي ولايته الأولى في أبريل 2026. ويود الاستمرار لولاية ثانية، «لكن سيعتمد ذلك على قرار برن”.

