“Non abbiamo il diritto di aiutare finanziariamente, ma a volte si fa un’eccezione”

Serie Consoli onorari svizzeri , Episodio 2: In Marocco, il ruolo del console onorario svizzero Max Rosari consiste per lo più nel fornire informazioni. Tuttavia, capita che alcuni casi di precarietà lo colpiscano in modo particolare.

“A volte, svizzeri senza più alcun mezzo si presentano nel mio ufficio, con le valigie, e chiedono aiuto”. Negli oltre tre anni in qualità di console onorario a Marrakech, Max Rosari, 61 anni, ha già dovuto assistere cittadine e cittadini svizzeri in grave difficoltà in diverse occasioni.

“Normalmente non abbiamo il diritto di aiutarli finanziariamente, ma a volte si fa un’eccezione”, afferma il funzionario bernese di origine italiana. “Penso sempre che, se quella persona fosse parte della mia famiglia, vorrei che qualcuno l’aiutasse.”

Quando si verificano casi del genere, il ruolo di un console onorario è quello di coordinarsi con l’ambasciata. “È poi quest’ultima a prendere in mano la situazione, e noi eseguiamo”, spiega.

Un ufficio informazioni

Max Rosari è di origine bernese e ha vissuto per una quindicina d’anni a Ginevra, prima di trasferirsi in Marocco. courtoisie

Dal punto di vista ufficiale, un console onorario deve svolgere un lavoro di rappresentanza “favorendo le relazioni tra la Svizzera e il Paese ospitante, e contribuendo a rafforzare la presenza della Svizzera sul posto”, secondo il Dipartimento federale degli affari esteri. La funzione implica anche “mantenere i contatti con la comunità svizzera all’estero”.

Per Max Rosari, questo si traduce in contatti regolari con le autorità locali – il che gli apre anche porte a livello professionale – o in discorsi, ad esempio durante delle commemorazioni.

Tuttavia, nel 90% del suo tempo, il suo ruolo consiste nel fornire informazioni a svizzeri e svizzere, così come alle cittadine e ai cittadini marocchini che si presentano nel suo ufficio.

La maggior parte delle persone si rivolge a lui per richiedere un visto, talvolta più volte al giorno. Non può però rilasciarli. “È compito dell’ambasciata a Rabat”, dice.

Un impegno volontario

Queste interruzioni regolari sono talvolta fastidiose, poiché l’ufficio del console onorario è anche il luogo di lavoro di Max Rosari, che è imprenditore e sviluppatore informatico. Gestisce le sue aziende e sviluppa software per le televisioni di hotel e ospedali parallelamente alla sua funzione di console onorario, che non è retribuita.

Riceve comunque un’indennità annuale di 6’500 franchi svizzeri per coprire le varie spese di rappresentanza.

In media, l’attività di console onorario richiede alcune ore alla settimana, a parte alcune eccezioni di tanto in tanto: “Poco tempo fa, il problema legale di uno svizzero mi ha impegnato per tre giorni. Ma è proprio in queste situazioni che siamo utili”, dice.

Il piacere di rendersi utile

Il bernese apprezza particolarmente poter prestare servizio agli svizzeri e alle svizzere di Marrakech. Stima che circa il 70% delle persone di nazionalità elvetica della regione siano pensionate. Si occupa quindi spesso di problemi legati al rinnovo dei passaporti e, talvolta, di casi di decesso.

Secondo il console onorario, molte di queste persone non risiedono ufficialmente in Marocco, ma fanno avanti e indietro tra i due Paesi. “Anche loro necessitano dei nostri servizi”, afferma.

Ufficialmente, alla fine del 2024, 1’599 cittadine e cittadini svizzeri vivevano in Marocco. Oltre all’ambasciata a Rabat e a Max Rosari a Marrakech, tre altri consoli onorari rappresentano la Confederazione nel Paese: a Essaouira, Tangeri e Casablanca.

Un processo di selezione impegnativo

Il bernese è in carica da oltre tre anni. Sebbene apprezzi la sua funzione, inizialmente non era alla ricerca di un tale incarico: “Facevo parte del circolo svizzero di Marrakech e il suo presidente pensava che avessi il profilo ideale. Così mi sono candidato”.

Dopo un processo di selezione che definisce intenso, anche perché si è svolto durante la pandemia di Covid-19, ha assunto l’incarico nell’aprile 2022.

Questo primo mandato terminerà nell’aprile 2026. Max Rosari vorrebbe continuare con un secondo mandato, “ma dipenderà da Berna”.

A cura di Pauline Turuban

Tradotto con il supporto dell’IA/lj

