السيسي وترامب بحثا الموقف في غزة ولا ذكر لنقل الفلسطينيين

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القاهرة (رويترز) – قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على ضرورة تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال اتصال هاتفي جرى بينهما يوم السبت، ولكن لم يتضح ما إذا كانا بحثا دعوة ترامب لنقل فلسطينيين إلى مصر والأردن.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين تحدثا عن “دور مصر المهم في إطلاق سراح الرهائن من غزة” مضيفا أن السيسي عبر عن ثقته في قدرة الرئيس ترامب على إرساء السلام في المنطقة.

وذكرت الرئاسة المصرية أن الزعيمين أجريا “حوارا إيجابيا” أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والحاجة إلى تكثيف إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

ولم يشر بيان البيت الأبيض إلى وقف إطلاق النار.

ولم يذكر بيان الرئاسة المصرية أو بيان البيت الأبيض ما إذا كان الرئيسان بحثا ما قاله ترامب الأسبوع الماضي بأنه يتعين على مصر والأردن استقبال فلسطينيين من غزة بعد قصف إسرائيلي استمر 15 شهرا أدى إلى تشريد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ووصف منتقدون اقتراح ترامب بأنه يرقى إلى التطهير العرقي.

ورفض السيسي يوم الأربعاء الفكرة واصفا إياها بأنها “ظلم”.

لكن ترامب كرر دعوته يوم الخميس قائلا “نحن نفعل الكثير من أجلهما وسوف يقبلان الأمر” في إشارة على ما يبدو إلى المساعدات الأمريكية لكل من مصر والأردن.

ورفض وزراء خارجية عرب خلال اجتماعهم في القاهرة يوم السبت نقل الفلسطينيين من أراضيهم، قائلين إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تهدد الاستقرار في المنطقة وتنذر بمزيد من امتداد الصراع وتقوض فرص السلام.

وقال بيان الرئاسة المصرية إن الزعيمين عبرا خلال الاتصال الهاتفي عن حرصهما على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان أن السيسي دعا ترامب لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن للتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وقال البيان إن الرئيسين ناقشا أيضا ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وقال البيت الأبيض إن المحادثات بين السيسي وترامب تناولت أيضا سد النهضة الإثيوبي الكبير وهو مشروع محل نزاع تعارضه مصر منذ وقت طويل بسبب مخاوف من تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.