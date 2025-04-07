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السيسي وماكرون يوقعان اتفاقيات مشتركة لتعزيز الاقتصاد المصري

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باريس (رويترز) – وقعت فرنسا ومصر اتفاقيات استراتيجية يوم الاثنين في مجالات الصحة والنقل والطاقة في خطوة وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها ستساهم في تعزيز استقرار مصر في ظل التقلبات التي تشهدها المنطقة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي بالقاهرة “مصر شريك استراتيجي لبلدنا”.

وأضاف “لذلك أود أن أؤكد مجددا التزام فرنسا بضمان استقرار مصر في ظل تدهور الأوضاع بالمنطقة، وفي ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري”.

وأكد ماكرون دعمه للمحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.

ووافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر التي تعاني من ارتفاع في التضخم ونقص في العملة الأجنبية.

وأوضح ماكرون أن الوكالة الفرنسية المعنية بالمساعدات الخارجية ستوقع قروضا ومنحا بقيمة 260 مليون يورو (284.5 مليون دولار) لمصر في مجالات مثل النقل والصحة والمياه والطاقة.

وجدد ماكرون والسيسي دعوتهما لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين بالقطاع.

(الدولار = 0.9138 يورو)

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