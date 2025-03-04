السيسي يجتمع مع الشرع لأول مرة في القاهرة

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القاهرة (رويترز) – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوري أحمد الشرع لأول مرة على هامش القمة العربية التي عقدت في القاهرة يوم الثلاثاء لمناقشة إعادة إعمار غزة.

ويحاول الشرع، وهو إسلامي كان في السابق تابعا لتنظيم القاعدة، حشد دعم الزعماء العرب والغربيين منذ أن قاد هجوما لقوات المعارضة السورية أطاح بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول عام 2024.

وشن السيسي حملة أمنية صارمة على الإسلاميين في أكثر الدول العربية سكانا والتي تتمتع بنفوذ واسع في الشرق الأوسط وهي حليف وثيق للولايات المتحدة.

وعلى النقيض من حلفائها الخليجيين، كانت القاهرة أكثر حذرا في تجاوبها مع الحكام الجدد في سوريا الذين انتقدتهم وسائل الإعلام المصرية التابعة للدولة.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني حضر الاجتماع أيضا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى عن جدول الأعمال.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لاحق إن السيسي دعا أثناء الاجتماع مع الشرع إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كل السوريين دون إقصاء أي طرف.

وأعرب السيسي أيضا عن حرص مصر على وحدة وسلامة الأراضي السورية مؤكدا رفضها أي عدوان على الأراضي السورية.