الصحة العالمية: ارتفاع عدد قتلى هجوم على مستشفى بالسودان إلى 70

جنيف 24 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن عدد القتلى الذين سقطوا في غارة بطائرات مسيرة على مستشفى في السودان ارتفع إلى 70، من بينهم نساء وأطفال ومسعفون، مع انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الضعين التعليمي في ولاية شرق دارفور تعرض للقصف في 20 مارس آذار، لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم. وأضافت أن الغارة أدت إلى توقف العمل في المنشأة الطبية التي كانت بمثابة مستشفى إحالة لأكثر من مليوني شخص.

وقالت هالة خضري نائبة ممثل المنظمة في السودان خلال إفادة صحفية في جنيف إن جهود البحث والإنقاذ أسفرت عن التعرف على ست جثث أخرى، مما رفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 70. وأضافت أن عدد المصابين ارتفع إلى 146.

وذكر متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الهجوم بطائرات مسيرة كان في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية بدأت في أبريل نيسان 2023.

وقالت المفوضية إنها لا تملك أدلة كافية تجعلها توجه اتهامات، لكنها أشارت إلى أن طرفي الحرب يستخدمان الطائرات المسيرة في مواقع مدنية، في أعمال قد تشكل جرائم حرب.

وأضافت أن استخدام الطائرات المسيرة يزداد في الصراع، وأن أكثر من 500 مدني، معظمهم في منطقة كردفان، قتلوا في مثل هذه الضربات منذ بداية العام.

(تغطية صحفية إيما فارج – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)