الصحة والهلال الأحمر: مقتل 7 فلسطينيين في هجوم عسكري إسرائيلي على جنين

reuters_tickers

1دقيقة

رام الله (رويترز) – أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني يوم الجمعة بأن سبعة فلسطينيين قتلوا في هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته طوقت مبنى يتحصن بداخله مسلحون وإن طائرة إسرائيلية قصفت أهدافا في المنطقة.

والهجوم العسكري الإسرائيلي في جنين هو الأحدث في سلسلة من الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

أعمال العنف بين الطرفين في تصاعد منذ أكثر من عامين لكن ما أجج الصراع الحالي هو الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.