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الصليب الأحمر “قلق وغير راض” عن تسليم حماس للرهائن

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جنيف (رويترز) – قال الصليب الأحمر لرويترز يوم الجمعة إنه “قلق وغير راض” عن الطريقة التي أتمت بها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عمليات إطلاق سراح رهائن، وذلك بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن إحدى الجثث المعادة لا تنتمي إلى أي من الرهائن المحتجزين في غزة.

وأضاف في بيان “اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تشارك في تفقد أو فحص أو الكشف على المتوفين، إنها مسؤولية طرفي الصراع”.

كما عبر عن قلقه من أن عمليات تحرير الرهائن لم تتم بخصوصية أو طريقة كريمة.

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