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الصليب الأحمر يعلن إتمام عملية إطلاق سراح الرهينة إيدان ألكسندر

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(رويترز) – قال الصليب الأحمر يوم الاثنين إنه نجح في تسهيل إطلاق سراح رهينة كان محتجزا في غزة لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وسلمه إلى السلطات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من يوم‭ ‬الاثنين، أعلنت حماس أنها أطلقت سراح الرهينة الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر مع توقف القتال مؤقتا في غزة لكن دون التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار أوسع نطاقا أو إطلاق سراح رهائن، في حين حذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من مجاعة في القطاع.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية