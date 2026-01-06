The Swiss voice in the world since 1935
الصومال يندد بزيارة وزير خارجية إسرائيل إلى مدينة هرجيسة

6 يناير كانون الثاني (رويترز) – نددت وزارة الشؤون الخارجية الصومالية اليوم الثلاثاء بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى مدينة هرجيسة، قائلة إن الزيارة انتهاك لسيادة الصومال وسلامة أراضيه.

وقالت الوزارة في بيان “أي وجود رسمي أو اتصال أو تعامل يتم داخل الأراضي الصومالية دون الموافقة والتفويض الصريحين من الحكومة الفيدرالية لجمهورية الصومال الفيدرالية يعد غير قانوني وباطلا ولاغيا، ولا يترتب عليه أي أثر أو حجية قانونية”.

وأضافت “تتعارض هذه الممارسات مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

