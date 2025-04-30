الصين تؤكد أن علاقتها بالاتحاد الأوروبي “توفر استقرارا ثمينا” للاقتصاد العالمي

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أكدت الصين الأربعاء أن علاقتها مع الاتحاد الأوروبي “توفر استقرارا ثمينا” للاقتصاد والتجارة العالميين، في وقت تسعى بكين إلى كسب حلفاء لمساعدتها في الصمود بوجه الحرب التجارية مع واشنطن.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون في مؤتمر صحافي دوري “من خلال الدفاع المشترك عن النظام التجاري المتعدد الأطراف في السياق الحالي”، فإن الصين والاتحاد الأوروبي “سيوفران استقرارا ثمينا ووضوحا أكبر في الاقتصاد والتجارة العالميين”.

وتواجه بكين وبروكسل حملة الرسوم الجمركية الأميركية التي أدت إلى زعزعة الأسواق العالمية.

واستهدف الرئيس دونالد ترامب المنتجات الصينية بشكل رئيسي وفرض عليها رسوما إضافية بنسبة 145%.

وتعتزم الكتلة الأوروبية من جانبها، تنويع شركائها التجاريين لمواجهة حليف أميركي لا يمكن توقع خطواته التالية.

في وقت سابق من هذا الشهر دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الاتحاد الأوروبي والصين إلى توحيد صفوفهما “للتصدي معا للإكراه”.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي والصين قمة في تموز/يوليو بمناسبة مرور 50 عاما على إقامة علاقات ثنائية.

لكن، لا تزال نقاط الخلاف كثيرة بين بروكسل وبكين.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات لمكافحة الدعم على المنتجات الصينية خصوصا السيارات الكهربائية متهما بكين بالمنافسة غير العادلة.

كذلك، فرضت بروكسل عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب “الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان” في حق الأقليات المسلمة في شينجيانغ.

وردت بكين بفرض عقوبات على أعضاء في البرلمان الأوروبي وباحثين ومؤسسات أوروبية.

وذكرت صحيفة بوليتيكو الأربعاء نقلا عن مسؤول في البرلمان الأوروبي أن الصين تدرس رفع هذه العقوبات.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي دوري، لم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الصينية هذه المعلومات لكنه أشار إلى أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أظهرت “ديناميكية إيجابية”.

وقال “إن أعضاء البرلمان الأوروبي باتوا مشجعين أكثر لزيارة الصين”.

هو/ليل/غ ر