الصين تتعهد “معالجة المخاطر” الاقتصادية في ختام مؤتمر هام للحزب الشيوعي

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في ختام اجتماع قمة، دعا القادة الصينيون الخميس إلى “تعميق الإصلاحات” و”معالجة المخاطر” في الاقتصاد الصيني وتحفيز الاستهلاك لكن من دون اقتراح أي تدبير ملموس حتى الآن لانعاش النمو المتلاشي.

وعقد خلال الأسبوع الحالي اجتماع مهم للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يسمى “الجلسة الكاملة الثالثة”، بمشاركة الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وتمحور الاجتماع الذي اختتم الخميس، على الاقتصاد الذي لا يزال يعاني تباطؤا منذ جائحة كوفيد.

ويعاني الاقتصاد الصيني الثاني عالميا، من أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الواسع ومن استهلاك يستمر ضعيفا فضلا عن نسبة بطالة مرتفعة في صفوف الشباب فيما التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تهدد تجارتها الخارجية.

بعد عام ونصف العام على رفع القيود الصحية الصارمة التي كانت تعيق النشاط الاقتصادي، كانت مدة الانتعاش المنتظر بعد الجائحة، قصيرة جدا وأقل متانة مما كان متوقعا.

وفي ختام هذا الاجتماع المهم، اعتمدت قيادة الحزب الشيوعي “قرارا بشأن تعميق الإصلاحات” على ما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة للانباء (شينخوا) الرسمية.

وهذه الصياغة العامة لا تشمل عموما تغييرا على صعيد النظام السياسي بل فقط عمليات تكييف في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

– مؤشرات مخيبة للآمال –

واتفق المسؤولون أيضا على “تحفيز الطلب الداخلي بشكل نشط” بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع الحالي أن مبيعات المفرق ازدادت بنسبة 2 % فقط بمعدل سنوي في حزيران/يونيو، وهي مؤشر رئيسي إلى الاستهلاك. ويؤشر ذلك إلى أن الاستهلاك لا يزال ضعيفا في الصين.

في الربع الثاني من السنة تباطأ النمو الاقتصادي على سنة (+4,7 % ) وفق الأرقام الرسمية التي نشرت الاثنين.

وهذه الوتيرة التي أتت دون توقعات محللين ودون مستوى الربع الأول (+5,3%) هي الأضعف منذ مطلع العام 2023 عندما رفعت الصين قيودها الصارمة المفروضة في إطار مكافحة كوفيد-19 التي كانت تشل النشاط.

وذكرت وكالة شنيخوا أيضا أن القيادة الشيوعية اتفقت أيضا على “تجنب المخاطر ومعالجتها في ميادين رئيسية مثل العقارات ودين الحكومات المحلية”.

وتعاني مالية جزء من السلطات المحلية في الصين من أزمة خانقة بعد انفاق هائل على مدى ثلاث سنوات لمكافحة كوفيد-19 وخصوصا من الأزمة العقارية التي تحرمها من مصدر إيرادات كبير.

وفيما تخضع وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد أساسا لرقابة شديدة، دعا قادة البلاد الخميس إلى “تعزيز توجيه الرأي العام وتجنب المخاطر على الصعيد الايديولوجي ومعالجتها بفاعلية”.

وتقرر خلال الاجتماع خروج وزير الخارجية السابق تشين غانغ نهائيا من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم و”أكد” المشاركون قرار الحزب طرد وزير الدفاع السابق لي شانغفو.

بور-اهو/غ ر/نور