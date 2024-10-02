الصين تعبر عن قلقها إزاء التوتر في الشرق الأوسط وتحث القوى العالمية على أن تكون “بناءة”

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء إن بكين عبرت عن قلقها البالغ إزاء التوتر في الشرق الأوسط ومعارضتها لانتهاك الحقوق السيادية للبنان، بينما دعت القوى العالمية الكبرى إلى لعب دور بناء لتجنب تصعيد التوتر.

جاءت هذه التعليقات بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل، التي توعدت بالرد، وبعد أن وسعت إسرائيل وجود قواتها على الأرض في لبنان في مواجهة جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وأضافت الوزارة أن عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة هو السبب الجذري للتوتر، ودعت جميع الأطراف إلى التوصل لوقف إطلاق نار “شامل ودائم” في غزة في أقرب وقت ممكن.