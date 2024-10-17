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الصين تكشف إجراءات لمساعدة قطاع العقارات

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أعلنت الصين الخميس زيادة القروض المتاحة للسوق العقارية المأزومة، بحلول نهاية السنة الحالية فضلا عن مساعدة لترميم مليون مسكن متداع.

وقال وزير الإسكان ني هونغ خلال مؤتمر صحافي إن بكين “ستزيد سلم القروض في المشاريع الواردة على القائمة البيضاء (آلية توصي من خلالها البلديات المصارف بمشاريع عقارية يجب اعطاءها الأولوية في التمويل) إلى أربعة آلاف مليار” يوان (562 مليار دولار) بحلول نهاية العام 2024.

وشكل قطاع الاسكان والبناء لفترة طويلة أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي في ثاني اقتصاد عالمي.

إلا انه يعاني منذ العام 2020، من تشديد السلطات لشروط الحصول على قروض من جانب المقاولين العقاريين الأمر الذي دفع مجموعات عملاقة في هذا القطاع  إلى شفير الافلاس.

وأضاف ني هونغ “سيتم ترميم مليون مسكن متداع في بلدات  حضرية”.

وأوضح “ثمة الكثير من المخاطر المتعلقة بالسلامة وبظروف العيش غير المناسبة في البلدات الحضرية. ويرغب الناس بحصول عمليات تحديث”.

ولا تزال السلطات تعول على نمو “بحدود 5 % تقريبا” هذه السنة إلا ان محللين يعتبرون هذا الهدف متفائلا جدا بسبب العوائق الكثيرة التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

بفك/غ ر/نور

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية