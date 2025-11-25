الصين تُطلق مركبة لإعادة روادها من محطة الفضاء في مدار الأرض

أطلقت الصين الثلاثاء مركبة فضائية غير مأهولة إلى محطة تيانغونغ المدارية قبل الوقت المقرر لها، بهدف ضمان وسيلة عودة آمنة إلى الأرض لروادها الثلاثة المقيمين هناك، بعدما أصيبت المركبة المخصصة لعودتهم بأضرار.

وأقلع الصاروح لونغ مارش-2 إف حاملا المركبة “شنتشو-22” بعيد ظهر الثلاثاء من قاعدة جيكوان في شمال غرب الصين، بحسب ما أظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي.

وكان مقررا أن تنطلق هذه المركبة للمحطة الفضائية في العام 2026 حاملة عددا من الرواد إليها، لكن رصد تشقق في المركبة “شنتشو-20” الملتحمة حاليا بالمحطة والمخصصة لعودة الرواد، دفعت لتبكير إطلاقها.

ويرجح أن تكون التشققات ناجمة عن جزيئات لبقايا حطام مركبات أو أجهزة فضائية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها الحطام الفضائي لاضطراب في مواعيد إطلاق المركبات الصينية. فقد أدت أضرار مماثلة أصابت المركبة “شنتشو-21” لتأخير عملية تبديل فريق آخر من الرواد في المحطة لبضعة أيام خلال الشهر الجاري، إلى حين إطلاق مركبة أخرى لإعادتهم.

ويشكل الضرر في المركبات الناجم عن جزئيات الحطام الفضائي خطرا على حياة الطاقم عند دخولهم في الغلاف الجوي للأرض.

وتشكل هذه التأخيرات انتكاسات غير معتادة للبرنامج الفضائي الصيني الذي يعتزم إرسال رواد إلى سطح القمر بحلول العام 2030.

وانفقت الصين في العقود الماضية مليارات الدولارات في قطاع الفضاء لمواكبة التطور في برنامج الفضاء الأميركي أو الروسي أو الأوروبي.

