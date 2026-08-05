العثور على مسيّرة متفجرة قرب طائرة أوكرانية في مطار بشرق ألمانيا

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شهدت حركة الملاحة في مطار لايبزيغ في ألمانيا، وهو مركز لوجستي مهم لنقل المعدات العسكرية، اضطرابا بعد العثور ليل الثلاثاء الى الأربعاء على مسيّرة متفجرة قرب طائرة أوكرانية، واصطدام طائرة أخرى بـ”جسم مشبوه” قبل أن تتمكن من الهبوط بأمان في مدينة أخرى.

وعلّقت الشرطة حركة الملاحة الجوية في مطار لايبزيغ/هاله لساعات اعتبارا من منتصف الليل، ونشرت جهازا آليا (روبوت) لتعطيل طائرة مسيّرة تضمنت شحنة ناسفة عثر عليها على المدرج.

ويعد المطار الواقع في شرق ألمانيا، مركزا لوجستيا مهما لنقل المعدات العسكرية بما فيها تلك العائدة لألمانيا ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويستخدم كمقر لشركة خطوط “أنتونوف” الأوكرانية للشحن الجوي.

وأظهرت لقطات عرضتها وسائل إعلام محلية، جهاز آليا مخصصا لتعطيل المتفجرات قرب طائرة نقل من طراز “أنتونوف” خُطّ عليها اللونان الأزرق والأصفر لعلم أوكرانيا، وكتب عليها “كُن شجاعا مثل خيرسون”، وهي منطقة أوكرانية تعرضت لضربات روسية مكثفة بعد بدء الغزو في مطلع العام 2022.

ووجه السفير الأوكراني في برلين أوليكسي ماكاييف أصابع الاتهام إلى موسكو. وقال لقناة “فيلت تي في” الألمانية “من غير روسيا؟”.

ولم تقدّم السلطات الألمانية أي معطيات بشأن الجهة التي تقف خلف العملية. كما لم يصدر أي تعليق روسي رسمي.

وكانت الشرطة الألمانية أفادت بداية عن تعليق الملاحة في المطار ليل الثلاثاء، وبقائها مضطربة بشكل جزئي صباح الأربعاء، بعد رصد جسم طائر مجهول واكتشاف جسم آخر على المدرج.

وأوضحت في بيان “قبل منتصف الليل بقليل، شوهد جسم طائر مجهول بالقرب من المطار”، مؤكدة تحويل مسار طائرات شحن وطائرة ركاب إلى مطارات أخرى.

وأضافت أنه تمّ أيضا العثور على “جسم في منطقة المدرج الجنوبي”، مشيرة الى فتح تحقيق في الحادث.

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة والمحققون أن الجسم الذي عُثر عليه، كان عبارة عن مسيّرة مزودة بشحنة ناسفة.

وقال المحققون في بيان إن “موظفا في مطار لايبزيغ/هاله عثر على طائرة مسيّرة مزودة بعبوة ناسفة مجهولة”، مشيرين الى أن الشرطة استخدمت جهاز آليا (روبوت) لسحب صاعق التفجير.

ونقل موقع مجلة “دير شبيغل” أن الشرطة صنّفت العبوة على أنها “شحنة متفجرة بدائية وجهاز حارق”.

الى ذلك، أفادت الشرطة بأن طائرة كانت تهمّ بالهبوط في مطار لايبزيغ/هاله، قبل أن تلغي ذلك وتتابع التحليق إثر إطلاق الإنذار فيه بعد العثور على الأجسام المشبوهة.

وأوضحت أن “جسما ثانيا مشبوها مجهولا اصطدم بطائرة شحن”، ما تسبب بإلحاق “أضرار طفيفة بالطائرة، اكتشفت بعد هبوطها في مدينة هانوفر”.

وكانت صحيفة “بيلد” أفادت بأن هذه الطائرة تابعة لشركة “دي اتش ال”، وهي ألغت محاولة الهبوط في لايبزيغ، وحطت في نهاية المطاف في مدينة هانوفر، على مسافة 200 كلم منها.

– سلسلة حوادث –

واستؤنفت حركة الملاحة في مطار لايبزيغ/هاله فجر الأربعاء على المدرج الشمالي فقط، بينما واصل المحققون البحث عن أدلة على المدرج الجنوبي.

وتبحث وحدة في الشرطة متخصصة بمكافحة الإرهاب، عن شخص أو أكثر يشتبه بأنهم قاموا باستخدام مسيّرات في محيط المطار، وطلبت ممن قد يكونوا قد شاهدوا تحركات مريبة في محيط المطار، الإدلاء بما في حوزتهم من معلومات.

وشهدت ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية مرارا تحليق طائرات مسيّرة غير مأهولة فوق مواقع حساسة مثل المطارات والقواعد العسكرية والمنشآت الصناعية، يُشتبه في أنها تقوم بمهام استطلاع أو تهدف إلى الإرباك والترهيب.

وقالت السلطات في ألمانيا، وهي من أكبر الداعمين العسكريين لأوكرانيا، إنها تشتبه في أن روسيا تقف وراء العديد من هذه الحوادث في إطار حملة من أعمال التخريب والتجسس ونشر المعلومات المضلّلة.

وفي يوليو/تموز 2024، اشتعلت النيران في طرد في مطار لايبزيغ قبل تحميله على طائرة شحن تابعة لشركة “دي إتش إل”، في واقعة تعاملت معها أجهزة الأمن باعتبارها مخططا تخريبيا لإحراق متعمّد يُشتبه بأن موسكو على صلة به.

ونفت روسيا ضلوعها في أيّ من هذه الحوادث.

جسك-فز/كام/ع ش