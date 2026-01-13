The Swiss voice in the world since 1935
العراق يعلن القبض على قيادات في شبكة إجرامية سويدية متهمة بالعمل لصالح إيران

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلنت السلطات العراقية مساء الثلاثاء إلقاء القبض على “قيادات” في شبكة “فوكستروت” التي تتّخذ من السويد مقرّا، وهي متهمة بأعمال إجرامية بينها هجمات ضدّ مصالح إسرائيلية في أوروبا بطلب من إيران.

وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان “استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وعمليات تعقّب داخلية وخارجية، تمكّن جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والسلطات الأمنية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، من إلقاء القبض على قيادات إجرامية صادرة بحقهم مذكرات قبض محلية ودولية، وينتمون لشبكة +فوكستروت+”.

وفرضت واشنطن في آذار/مارس عقوبات على شبكة “فوكستروت”، قائلة إن “النظام الإيراني استغلّها لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في أوروبا، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم في كانون الثاني/يناير 2024”.

كما فرضت عقوبات على زعيم الشبكة روا مجيد، مشيرة إلى أنه “تعاون بشكل خاص مع وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية”.

وفي الشهر التالي، فرضت المملكة المتحدة بدورها عقوبات على الشبكة وقيادتها.

وتُتهم هذه الشبكة الإجرامية بالمشاركة في تهريب الأسلحة والمخدّرات وأعمال عنف في شمال أوروبا لا سيّما من خلال عمليات إطلاق النار والقتل المأجور.

وأوضح البيان العراقي أن عمليات التوقيف تمّت “بشكل متزامن في عدد من المحافظات” العراقية، “بعد محاولة الشبكة استغلال الأراضي العراقية كمنطلق لعملياتها الاجرامية”.

وكانت الشرطة الأوروبية “يوروبول” أعلنت الاثنين في بيان “القبض في العراق على أحد المطلوبين الرئيسيين (…) في أعقاب تعاون طويل الأمد بين الشرطة السويدية وسلطات إنفاذ القانون العراقية”.

وأوضحت أن الموقوف “يبلغ 21 عاما، وهو مواطن سويدي مُدرج على قائمة المطلوبين لدى الاتحاد الأوروبي، ويشتبه بأنه مُنظّم رئيسي لأعمال عنف خطيرة استهدفت السويد من الخارج”.

وأشارت إلى أنه “مرتبط بشبكة فوكستروت الإجرامية، ويُعتقد أنه لعب دورا محوريا في تنسيق العنف كخدمة، بما في ذلك من خلال تجنيد واستغلال القاصرين”.

وأضافت أنه “أُلقي القبض كذلك على شخص آخر مرتبط بالشبكة نفسها وهو مطلوب لدى السلطات القضائية السويدية لارتكابه عدة جرائم خطيرة”.

كبج/ب ق

