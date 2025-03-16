العراق يعلن ضبط اكثر من طن من حبوب كبتاغون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا (الداخلية)

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية الاحد ضبط اكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة قادمة من سوريا عبر تركيا، بعد تلقي معلومات من ادارة المخدرات السعودية.

وقال العميد مقداد ميري الناطق باسم وزارة الداخلية في تصريح صحفي ان “عملية نوعية اشتركت فيها مديرية مكافحة المخدرات في اربيل والسليمانية” في اقليم كردستان في شمال البلاد اسفرت عن “ضبط شاحنة قادمة من الجمهورية العربية السورية باتجاه العراق مرورا بدولة تركيا وهي تحمل طنا و100 كلغم من حبوب الكبتاغون المخدرة”.

وأفاد مسؤول امني وكالة فرانس برس بان الشاحنة كانت محمّلة سبعة ملايين حبة كبتاغون.

وقال العميد ميري ان القوات الامنية القت القبض على المتورطين، دون تحديد الاعداد ولا جنسيتهم.

بحسب المسؤول العراقي فإن العملية نفذت بعد تلقي معلومات من المملكة السعودية.

وحدثت عملية نقل للمواد المخدرة من شاحنة تركية الى شاحنة عراقية قرب معبر يربط ما بين تركيا والعراق بحسب فيديو نشرته وزارة الداخلية العراقية على حسابها على فيسبوك.

وأورد تقرير نشر عام 2024 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن العراق شهد طفرة هائلة في الاتجار بالمخدرات واستهلاكها خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما حبوب الكبتاغون المخدرة والميثامفيتامين.

وفق التقرير، صادرت السلطات العراقية في العام 2023 “رقما قياسيا بلغ 24 مليون قرص كبتاغون” يفوق وزنها 4,1 أطنان، وتقدّر قيمتها بما بين 84 مليون دولار و144 مليونا بحسب سعر الجملة.

وأشار التقرير إلى أن “مضبوطات الكبتاغون زادت بنحو ثلاثة أضعاف” بين العامين 2022 و2023، لافتا إلى أن المضبوطات في العام الماضي هي “أعلى بمقدار 34 مرة” من تلك في 2019.

والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن “العراق معرض لأن يصبح محورا متزايد الأهمية بالنسبة لمنظومة تهريب المخدرات عبر الشرق الأوسط والأدنى، حيث يقع العراق في نقطة تقاطع منظمة عالمية معقدة لتهريب المخدرات

ع ك/ود