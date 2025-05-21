العراق يوقع اتفاقا مع شركة صينية لزيادة إنتاج النفط والكهرباء

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وقع العراق اتفاقا مع تكتل تقوده شركة صينية لتنفيذ مشروع ضخم في جنوب البلاد هدفه زيادة انتاج النفط والكهرباء، بحسب بيان رسمي صدر في بغداد الأربعاء.

ويتوقع أن يؤدي الاتفاق مع شركة “جيوجيد” (Geo-Jade) الصينية العملاقة في مجال النفط، وشركة هلال البصرة العراقية، الى زيادة انتاج حقل الطوبة من 20 ألف برميل يوميا الى 100 ألف، بحسب ما نقل البيان عن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

ووفق البيان، ينصّ الاتفاق كذلك على إقامة مصنع للبتروكيماويات، ومعمل للأسمدة، ومصفاة للنفط بطاقة 200 ألف برميل يوميا. كما يلحظ انشاء محطتين لانتاج الطاقة الكهربائية، إحداهما تعمل بالطاقة الحرارية وقدرتها 650 ميغاواط، والثانية بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميغاواط.

ولم تحدد السلطات العراقية كلفة المشروع أو المهلة الزمنية لإنجازه.

والشركة الصينية منخرطة في مشاريع بالعراق، وفازت عام 2023 بمناقصة لاستكشاف حقل الحويزة النفطي، حيث يخشى سكان المنطقة أن يؤدي ذلك الى الاضرار بهور الحويزة في جنوب البلاد.

وتعزز بكين وجودها في العراق الغني بالموارد النفطية، حتى أصبحت لاعبا رئيسيا في مختلف القطاعات وأحد أكبر مستوردي الخام العراقي.

وتسعى السلطات العراقية للاستفادة من عودة الاستقرار الى البلاد خلال الأعوام الماضية، لاقامة مشاريع مع أطراف أجنبية خصوصا في مجال الطاقة، سعيا للخروج من تداعيات عقود من النزاعات وتفشي الفساد والسياسات العامة غير المدروسة، أسفرت عن تهالك شبكات الطرق والكهرباء والبنى التحتية.

وأعلنت بغداد وشركة النفط البريطانية العملاقة “بريتيش بتروليوم” (بي بي) في آذار/مارس التوصل إلى اتفاق لتطوير أربعة حقول نفطية في كركوك.

ويمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم، بحسب البنك الدولي. ويوفر النفط نحو 90 في المئة من عائدات العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ضمن أعضاء منظمة أوبك.

تجغ/كام/ب ق