الفاتيكان بانتظار تصاعد الدخان الأبيض

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تتجه أنظار الكاثوليك والفضوليين الخميس إلى المدخنة المقامة فوق كنيسة سيستينا في الفاتيكان حيث يجتمع الكرادلة المكلفين انتخاب البابا الجديد لليوم الثاني على التوالي في إطار مجمع مغلق منفتح على كل الاحتمالات.

وتعذر على الكرادلة ال133 الناخبين الاتفاق على اسم البابا المقبل مساء الأربعاء خلال دورة التصويت الوحيدة التي جرت عصرا مع بدء اجتماعاتهم، ما أثار خيبة أمل لدى آلاف المؤمنين اللذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان عند رؤيتهم الدخان الأسود يتصاعد من المدخنة.

وكان ذلك متوقعا إذ ان جولة التصويت الأولى تسمح خصوصا بجس نبض القوى المختلفة قبل حصول مداولات بين الكرادلة من تيارات مختلفة داخل المجمع المقدس المتنوع جدا.

والخميس سيبدأ “امراء الكنيسة” كما يلقب الكرادلة، التصويت مجددا مع دورتين خلال جلسة الصباح ودورتين أخريين بعد الظهر.

في حال حصل اسم على غالبية الثلثين أي 89 صوتا، سيبلغ العالم فورا بفضل تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة الصغيرة المقامة على سطح الكنيسة.

وفي حال لم يتم التوافق على اسم، سيتصاعد الدخان الأسود عن جولتي الصباحية التصويت قرابة الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي (الساعة العاشرة ت غ) والمسائية حوالى الساعة 19,00 (الساعة 17,00 ت غ).

ولا تعرف مدة أعمال المجمع ويصعب توقعها. فعلى سبيل المقارنة استمر المجمع يومين لانتخاب بنديكتوس السادس عشر في 2005 وفرنسيس في 2013.

ومع عدد قياسي من الكرادلة الناخبين من 70 بلدا بينها 15 تتمثل للمرة الأولى مثل هايتي والرأس الأخضر، يبدو المجمع منفتحا على كل الاحتمالات.

– “تاريخ” –

والأربعاء، انتظر ألاف الفضوليين والمؤمنين احتشدوا في ساحة القديس بطرس بصبر إلى حين تصاعد الدخان الأسود.

وعبرت الكندية باربرا مايسن البالغة 50 عاما الأطلسي لمشاركة خصيصا في هذا الحدث.

وقالت لوكالة فرانس برس وهي تضع علم بلادها على كتفيها “أنا سعيدة لأنهم يأخذون الوقت الكافي إذ هذا يعني انهم يفكرون فعلا قبل اختيار البابا المقبل”.

وبدأت أعمال المجمع المضبوطة جدا، بصلاة أقامها الكرادلة الذين حلفوا اليمين بعد ذلك باللاتينية واضعين يدهم على نسخة من الانجيل بالمحافظة على السرية التامة وإلا تعرضوا للحرم الكنسي.

ومن ثم بدأوا جلساتهم المغلقة أمام جدارية ميكيلانجيلو المهيبة التي تمثل “يوم الدينونة” في كنيسة سيستينا وقد أخذت منهم هواتفهم وقطعت شبكات الاتصالات بين جدران حاضرة اللفاتيكان.

ويغطي هذا الحدث نحو خمسة آلاف صحافي حولوا مشارف ساحة القديس بطرس إلى صالة تحرير واسعة في الهواء الطلق لما يثيره هذا المجمع من اهتمام في العالم باسره ولا يقتصر على الأوساط الدينية.

وتكثر المراهنات عبر الانترنت حول هوية البابا المقبل وتركز على الإيطاليين بيترو بارولين وبيرباتيستا بيتزابالا والمالطي ماريو غريش مرورا باسقف مرسيليا الفرنسي جان مارك أفيلين والفيليبيني لويس نطونيو تاغلي.

كغ-كمك/غ ر/ناش